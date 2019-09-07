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8 вересня • оновлено в 11:17
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В Україні назавжди зникне частина грошей: як встигнути обміняти на нові

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Вже з 1 жовтня НБУ виведе з обігу купюри номіналом одна, дві, п'ять і 10 грн і перестануть вважатися грошима дрібні монети.

Про це сказано в матеріалі OBOZREVATEL. При цьому вже в наступному місяці українців очікують відразу два грошових нововведення. По-перше, перестануть приймати копійки номіналом одна, дві і п'ять копійок.

Копійки краще обміняти – в будь-якому українському банку їх прийматимуть до 20 вересня. А в Ощадбанку, ПриватБанку і в "Авалі" – до 30 вересня 2022. Ті, хто не встигнуть здати дрібні монети, більше не зможуть їх використати за призначенням.

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Залишилося кілька тижнів: в Україні перестануть приймати частину грошей

По-друге, з'явиться купюра номіналом в 1000 грн. Глава НБУ Яків Смолій, презентуючи нововведення, пояснив: номінальні доходи українців збільшилися, гривня втратила частину своєї вартості, тому вже немає сенсу друкувати одну, дві, п'ять гривень. Вони швидко зношуються, а реальна купівельна спроможність цих купюр низька.

В Україні назавжди зникне частина грошей: як встигнути обміняти на нові

Поступово в Україні виведуть з обігу 25 копійок, дві, п'ять і 10 гривень. Все це відбудеться до кінця 2020 року. Паралельно з'являться монети номіналом в п'ять і 10 гривень. Це допоможе скоротити витрати НБУ на "друк" грошей.

Що цікаво, купюри 1,2 і 5 грн в середньому служать лише близько року, підрахували в Нацбанку. Для порівняння: 500 грн, які рідше використовують і до яких дбайливо ставляться, можуть "прожити" до 8 років. Поступово "папірці" зношуються, Національний банк забирає їх з обороту і друкує нові. На друк, а це складний процес з декількома рівнями захисту, іноді витрачають більше, ніж "коштує" купюра.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з 25 жовтня в Україні з'явиться банкнота номіналом 1000 грн. Причиною такого рішення Нацбанк назвав потребу українців.

На лицьовій стороні нової банкноти в 1000 гривень зображений портрет Володимира Вернадського. На зворотному боці надруковано зображення будівлі Президії Національної академії наук України.

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Місце
Україна
Теги
НБУ бумажные деньги
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Golan Sim
Golan Sim
ИЗ РАЗГОВОРА:" Дядьку, чому у нас пенсiї по 80 долярiв, а зарплатнi по 250 доляр? - Мовчи! Так треба, ти що не знав, що ми вже не раби?"
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Smallwille JorEl
Smallwille JorEl
I Hate bank ukraine
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