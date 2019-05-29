В Україні напророкували обвал цін на полуницю: коли чекати

В Україні в останній тиждень весни в деяких регіонах очікується різке зниження цін на полуницю.

Цьому може посприяти поліпшення погодних умов, повідомляє EastFruit з посиланням на виробників ягоди з Херсонської та Миколаївської областей.

У цих регіонах очікується підвищення середньодобових температур до 28-30 градусів за Цельсієм, що призведе до прискорення дозрівання полуниці й збільшенню її пропозиції на ринку.

За даними фахівців, минулого тижня середні оптові ціни на ягоду в Україні не опускалися нижче 35-40 гривень за кілограм.

Однак аналітики вважають, що оптова ціна на полуницю може вже до середини цього тижня опуститися нижче 27 гривень за кілограм у південних регіонах країни й продовжить знижуватися.

"Певну підтримку цінам надають несприятливі погодні умови в західних регіонах країни, де тривають проливні дощі. Вони не тільки відтягують початок сезону дозрівання ягоди, а й призводять до втрати частини врожаю... Внаслідок цього, у центральних регіонах України нині домінує ягода з південних регіонів, у той час як поставки із Закарпаття помітно знизилися", – йдеться у повідомленні.

Зниженню цін може посприяти поліпшення погодних умов

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні незабаром вартість ранніх овочів піде на спад через збільшення пропозиції вітчизняної продукції.

"У травні найсильніше знижуються ціни, тому що збільшується пропозиція вітчизняної продукції. Поки за деякими позиціями присутній імпорт, але в травні майже весь імпорт із ранньої продукції витіснить вітчизняне виробництво... До того ж у цьому сезоні посадили більше ранніх овочів, ніж у попередні роки", – повідомила представниця оптового ринку "Шувар" Тетяна Гетьман

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