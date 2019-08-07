В Україні намітився явний фаворит на посаду нового прем'єра: що про нього відомо

Головним претендентом на посаду нового глави Кабінету міністрів є заступник голови Офісу президента з економічних питань Олексій Гончарук.

Як сказано в матеріалі OBOZREVATEL, раніше він очолював Офіс ефективного регулювання, працював юристом, керував "Асоціацією допомоги постраждалим інвесторам".

Що відомо про головне фаворита на посаду глави уряду:

Олексій Гончарук – магістр права (навчався в Міжрегіональній академії управління персоналом). Працював молодшим юристом ТОВ "Городнянський завод продтоварів".

З 2005-го по 2008-й працював юристом в інвестиційній компанії PRIOR-Invest, з другої половини 2006 року очолював юридичний відділ цієї компанії. З 2008 року – арбітражний керуючий, засновник і керуючий партнер юридичної фірми Constructive Lawyers, що спеціалізується на наданні юридичних послуг в сфері інвестування та фінансування будівництва нерухомості.

З 2009 року – голова Всеукраїнської громадської організації "Асоціація допомоги постраждалим інвесторам". Заступник генерального директора ТОВ "Перша Українська Індустріально-Інвестиційна Компанія".

На виборах до Верховної Ради у 2014-му балотувався від "Сили людей". Радник першого віце-прем'єр-міністра Степана Кубіва. Голова третейського суду при "Союзі інвесторів України". З 2015-го по 2019-й - голова незалежного експертно-аналітичного центру Офіс ефективного регулювання (BRDO).

З 2019-го – заступник глави Офісу президента з економічних питань.

"І в "Слузі народу", і наближені до президента джерела розповідають – шансів у Гончарука більше, ніж у інших претендентів. Однак рішення досі не прийнято. У президентській партії все ще розглядають можливість створити коаліцію з "Голосом". І хоча представник Зеленського в Кабміні вже заявив – коаліція є і це монобільшість, можливості об'єднатися з політичною силою Святослава Вакарчука не виключають. А тоді кандидатуру прем'єра від коаліції також доведеться узгоджувати", – сказано в статті.

Відзначимо, що Вакарчук в коментарі OBOZREVATEL не виключив можливість зайняти вказане крісло. Однак головна посада в уряді – квота тієї партії, яка здобула перемогу на виборах. Крім Гончарука, новоспечені політики називають кандидатури глави РНБО Олександра Данилюка та колишнього міністра економрозвитку Айвараса Абромавичуса.

Новим прем'єром може стати Гончарук

"Правда, вони не до кінця відповідають принципам, які публічно озвучив глава держави. Прем'єром він бачить професіонала, який раніше не займав керівні посади ні в Раді, ні в уряді. А Данилюк і Айварас Абромавичус побували міністрами", – зазначено в матеріалі.

Як повідомляв OBOZREVATEL 21 липня Зеленський заявив журналістам, що прем'єр-міністром має бути професійний економіст, який не має стосунку до політики.

Також лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков натякнув, що перший номер "Голосу" Святослав Вакарчук не стане новим прем'єром.

При цьому у Вакарчука повідомили, що прем'єр-міністром в новому уряді може стати екс-заступник глави Національного банку, представник України в Міжнародному валютному фонді Владислав Рашкован.

Пізніше ЗМІ повідомили, що головною кандидатурою є Гончарук.

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