В Україні намагалися відмити понад 300 мільярдів: угоди засікли

В Україні з початку 2018 року виявлено 752 випадки можливої ​​легалізації або відмивання злочинних доходів, фінансування тероризму та розповсюдження зброї масового знищення. Загалом сума таких угод сановить 328,5 млрд гривень.

Як повідомляється на сайті Державної служби фінансового моніторингу, співробітники відомства посилено розслідують факти відмивання коштів, отриманих від корупційних діянь, розкрадання і привласнення державних коштів.

За даними фактами до правоохоронних органів направили 357 матеріалів. Відповідно до законодавства, Держфінмоніторинг спільно з правоохоронцями здійснює заходи, спрямовані на запобігання та протидію фінансуванню терористичної діяльності, сепаратизму.

Водночас 74 матеріали Держфінмоніторингу стосуються фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з фінансуванням тероризму й сепаратизму. Така інформація була передана в Службу безпеки України й Генеральну прокуратуру.

Як повідомляв OBOZREVATEL, співробітники СБУ викрили діяльність компанії, яка діяла з 2014 року на окупованій території Донецької області і платила податки "ДНР".