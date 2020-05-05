В Україні надходження від ЄСВ впали вперше за чотири роки: дані Держказначейства

У квітні надходження від єдиного соціального внеску (ЄСВ) зменшилися на 3,8%, що відбулося вперше з 2016 року.

Про це повідомили у Державній казначейській службі.

"Надходження від єдиного соціального внеску (ЄСВ) у квітні 2020 року склали 22,59 млрд грн, що на 882 млн грн або 3,8% менше, ніж у квітні 2019-го", - сказано у повідомленні.

Так, скорочення доходів бюджету від ЄСВ фіксується вперше з 2016 року. У січні надходження від ЄСВ виросли на 15% у річному вимірі. У лютому-березні зростання склало по 12%. У 2017 році ЄСВ на 36,8% до 2016 року, у 2018-му – на 25%, у 2019-му – на 19,9%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Слуга народу" збирається об'єднати податок на доходи фізичних осіб, єдиний соцвнесок (ЄСВ) і військовий збір. Мінімальна ставка об'єднаного податку може скласти 15%.

Фізичні-особи підприємці, які вже вийшли на пенсію за віком, можуть більше не платити за себе єдиний соціальний внесок (ЄСВ).

Українці мають право повернути частину сплаченого прибуткового податку (ПДФО, 18% зарплати), якщо у минулому році платник податків платив за освіту (своє або дитини), виплачував відсотки по іпотеці, витратив гроші на лікування, платив за страховку (в тому числі пенсійну) .