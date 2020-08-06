В Україні на 59% зросла ціна на газ: названо спосіб заощадити

"Річний" тариф НАК "Нафтогазу" для населення, по якому паливо будуть продавати на ринку, на 59% вище, ніж ціна в липні. Але є ймовірність, що купити пальне відразу на рік буде навіть вигідніше, ніж платити помісячно.

Про це сказано в матеріалі OBOZREVATEL.

Два тарифи "Нафтогазу":

"Місячний", ціна на серпень – 3,24 грн за кубометр;

"Річний" на 12 місяців – 4,73 грн за кубометр.

Тобто в порівнянні з липневим тариф на серпень зріс приблизно на 9%, а за тарифом "Річний" доведеться платити більше одразу на 59%.

За словами експертів, вигідніший на перший погляд місячний тариф насправді може таким не виявитися. Вся проблема в тому, що ціну буде регулювати ринок. Відповідно, зі збільшенням попиту восени та взимку – виросте і ціна.

"Ринок і маленька ціна – поняття несумісні. Зараз ціна 2,7-4,1 тисячі гривень за тисячу кубометрів, а взимку вона може бути 10 тисяч. Це ринок", – сказав директор компанії-постачальника природного газу ЄГАЗ Артем Компан.

Тут варто зазначити, що в умовах ринку газу "Нафтогаз" буде не єдиним постачальником. Крім нього, щонайменше є ще два великих гравці – компанія "Ясно" та "Регіональна газова компанія". Очікується, що на ринок вийдуть і інші компанії.

За задумом вони, конкуруючи, повинні пропонувати свої ціни. Тому щонайменше, перш ніж укладати тривалий договір із "Нафтогазом", варто дочекатись, коли свої тарифи оголосять інші постачальники.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з 2021 року тих користувачів, у яких немає лічильників, можуть почати відключати від постачання газу.