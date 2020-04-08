В Україні на 13% зросла кількість безробітних

Кількість безробітних в Україні досягла 364 тис. станом на 7 квітня, що на 13% більше, ніж у 2019 році.

Про це на брифінгу повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко, передає Ліга.net.

"Ми очікуємо зростання як тимчасового, так і постійного безробіття цьогоріч до 9,4%", – сказав він.

Безробіття в Україні РБК-Україна

За його словами, у зв'язку зі збільшенням рівня безробіття уряд поставив перед собою три завдання:

зберегти максимальну кількість робочих місць;

підтримати тих, хто втратив роботу;

забезпечити відновлення економіки після коронавірусу.

За підсумками квітня-травня Петрашко прогнозує істотне зростання кількості зареєстрованих безробітних, і в зв'язку з цим уряд має намір максимально спростити процедуру їхньої реєстрації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні у зв'язку з карантином тимчасово призупинили свою діяльність 29% компаній, тоді як 6% повністю закрили свій бізнес.

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