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8 квітня • оновлено в 21:56
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В Україні на 13% зросла кількість безробітних

1.8т
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Кількість безробітних в Україні досягла 364 тис. станом на 7 квітня, що на 13% більше, ніж у 2019 році.

Про це на брифінгу повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко, передає Ліга.net.

"Ми очікуємо зростання як тимчасового, так і постійного безробіття цьогоріч до 9,4%", – сказав він.

Безробіття в Україні

Безробіття в Україні

РБК-Україна

За його словами, у зв'язку зі збільшенням рівня безробіття уряд поставив перед собою три завдання:

  • зберегти максимальну кількість робочих місць;

  • підтримати тих, хто втратив роботу;

  • забезпечити відновлення економіки після коронавірусу.

За підсумками квітня-травня Петрашко прогнозує істотне зростання кількості зареєстрованих безробітних, і в зв'язку з цим уряд має намір максимально спростити процедуру їхньої реєстрації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні у зв'язку з карантином тимчасово призупинили свою діяльність 29% компаній, тоді як 6% повністю закрили свій бізнес.

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Автор
Валентина Гембарська Валентина Гембарська
Тема
Карантин в Україні
Особа
Ігор Петрашко
Місце
Україна
Тег
карантин
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Усра-ина ,это недострана хаоса и дегродации.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Да насра-ть.
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Pegasman Partagas
Pegasman Partagas
вернулись г.а.ст.ро.ны,остатки предприятий з.агл.ох.ли,дальше будет интересней.
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