В Україні на 1 мільйон оштрафували державний банк

Антимонопольний комітет оштрафував державний Ощадбанк на 1,05 млн гривень за несвоєчасне подання інформації.

Як повідомляє пресслужба АМКУ, значний розмір штрафу пов'язаний із врахуванням Комітетом обтяжуючих обставин справи під час ухвалення рішення.

"ПАТ "Державний ощадний банк України" не надав інформацію, яка вимагалась Комітетом з метою збору доказів та доведення або спростування ознак порушення у вигляді здійснення концентрації без дозволу органів Комітету", – сказано у повідомленні.

Комітетом проводилось розслідування дотримання вимог законодавства при набутті Ощадбанком у власність активів, які мають ознаки єдиного майнового комплексу, шляхом стягнення звернення на заставне майно.

Звертаємо увагу, що законодавством не передбачено звільнення банківських установ від необхідності отримання дозволу на концентрацію, незважаючи на захист банком своїх прав як кредитора (за виключенням ситуацій, які передбачені пунктом 5 частини третьої статті 22 ЗУ "Про захист економічної конкуренції").

"Відмова ПАТ "Державний ощадний банк України" у наданні інформації на вимогу Комітету призвела до неможливості встановлення дійсних обставин та завершення розслідування. Тобто, це призвело до неможливості виконання Комітетом покладених на нього обов’язків", – повідомили в АМКУ.

Зазначається, що створення банком такої ситуації може свідчити про намір приховати інформацію, яка могла довести наявність в діях банку ознак порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку жовтня Національний банк України виніс письмове попередження Райфайзен Банку Аваль і Креді Агріколь Банку за те, що вони не припинили виведення грошей клієнтами з установ в офшори.