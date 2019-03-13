В Україні можуть з'явитися дороги з 5G: як це працюватиме

Міністерство інфраструктури веде переговори з виробником обладнання Nokia Siemens Networks про тестування 5G на українських дорогах.

Допомагати в тестуванні буде мобільний оператор Vodafone Україна. Так захотіли в Nokia, яка є одним з постачальників для цього оператора, повідомив керівник директорату цифрової інфраструктури відомства Фарід Сафаров у коментарі LIGA.net.

За його словами, робота по проекту вже почалася: Nokia готується оформляти і завозити обладнання на територію України. Залишилося тільки отримати у Національної комісії регулювання зв'язку дозвіл на тимчасове ввезення і проведення тесту.

Для тестування вибрали дорогу Київ-Ковель. Планується, що обладнання ділянки траси вдасться налагодити до кінця квітня цього року. 5G інфраструктурою буде облаштовано ділянку довжиною 5-10 км ближче до Києва.

На першому етапі hard- і software рішення будуть реалізовуватися з використанням 4G зв'язку. Основним завданням цих сервісів стане забезпечення безпеки і моніторинг стану трафіку на дорогах. Зокрема, будуть встановлені датчики для вимірювання вологості дороги або фіксації туману, а також табло для інформування водіїв, відеокамери, що фіксують трафік.

Наступний крок – використання протоколу 5G NR non stand-alone для порівняння швидкостей і можливостей технології. Якщо все пройде успішно, "цифрувати" будуть вже всю магістраль.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні появи 5G-інтернету слід очікувати не раніше, ніж через 3-4 роки, тоді як у світі запуск нового стандарту зв'язку планують вже у 2020 році.

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