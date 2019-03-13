В Україні можуть зірвати монетизацію субсидій: "Нафтогаз" забив на сполох

В Україні споживачі стали масово скаржитися на відсутність рахунків за газ, що може привести до зриву монетизації субсидії.

Як повідомляється на сторінці НАК "Нафтогаз" в Facebook, останнім часом українці стали масово скаржитися на відсутність платіжок за газ за лютий.

"Від послуг "Укрпошти" компанії (облгаззбути. - Ред.), кажуть, відмовилися, на заміну нікого не знайшли, тому хто і як рознесе в цьому місяці паперові рахунки невідомо. В електронному кабінеті створити рахунок неможливо, система на технічних роботах", - йдеться в повідомленні.

В "Нафтогазі" вважають, що таким чином в установах можуть щось "крутити" з нормами, температурними умовами або рекомендованими платежами. Водночас в компанії відзначили, що причиною може бути спроба зірвати монетизацію субсидій.

"З цього місяця вже стартувала монетизація субсидій. Гроші вперше отримали люди, а не газзбути. Це правильний цивілізований підхід. Він спонукає людей розумно споживати газ і ставить отримувачів субсидій по одну сторону з активістами ОСББ, які прагнуть утеплити свій будинок і платити менше. Це вимога закону, прийнятого всіма фракціями Верховної Ради. А ще через це недобросовісні збути можуть втратити частину своїх чорних доходів. Тому що коли субсидія віртуальна, то яка субсидіантам різниця, скільки в рахунок записали? А тепер вже ні. Що заощадив - твоє", - додали в НАК.

Зокрема, в "Нафтогазі" вважають, що знищити монетизацію можна, "якщо розповісти, що люди не здатні платити самостійно, давайте, мовляв, повернемося до старої системи".

"Для цього треба створити видимість поганиз розрахунків і голосно про це сказати зі свого каналу. А немає платіжок - немає розрахунків. 104.ua, щиро сподіваємося, що ваша система скоро прийде в норму і що люди отримають свої рахунки вчасно. Адже коректно виставляти рахунки - це єдина функція ваших збутів...", - резюмували в компанії.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

До кінця 2019 року в Україні буде повністю завершена монетизація пільг і субсидій. Планується, що процес буде проходити в три етапи.

Українці зможуть отримувати субсидії готівкою через відділення "Укрпошти" та державного "Ощадбанку".

Гроші, які залишаться після оплати комунальних послуг, можна буде використовувати на свій розсуд.

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