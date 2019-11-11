Телефони приберуть? У Гончарука замислили кардинальну реформу зі зв'язком

Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет запропонував замінити захищені телефонні лінії спецзв'язку, якими користується уряд, додатком для смартфонів.

"Уявіть собі, що замість цих древніх телефонів (або, на першій стадії, додатково до них) ми видаємо керівникам держави спеціальні смартфони. На ці смартфони встановлено мобільний додаток для голосового та текстового зв'язку, який шифрується алгоритмами постквантумної криптографії (алгоритми, які не можна зламати навіть квантумними комп'ютерами). Телефони виходять у мережу через захищений wi-fi", – повідомив він у своєму Telegram-каналі.

За словами міністра, "наша бідна держава" не може собі дозволити підтримання виділених каналів зв'язку.

"Замість цього ефективніше робити peer-to-peer шифрування (бажано, без транзитного сервера). Ми могли б шифрувати дані одночасно двома алгоритмами (наприклад, українським Kalina та іноземним AES), що гарантує конфіденційність навіть у разі компрометації одного з двох", – заявив Дубілет.

Він наголосив, що правильне шифрування і використання загальних каналів зв'язку – це надійніший метод, ніж використання нібито захищеного каналу.

"Тут немає компромісів із безпекою. Одна річ, коли в тебе є один виділений канал, який ворог може зламати або знищити, а інша річ, коли таких каналів багато, і ти можеш між ними перемикатися", – наголосив Дубілет.

При цьому міністр додав, що це лише попередній концепт, який потрібно обговорювати з експертною спільнотою.

Дмитро Дубілет запропонував замінити захищені телефонні лінії спецзв'язку додатком для смартфонів

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше прем'єр-міністр Олексій Гончарук повідомив про плани уряду відмовитися від паперового документообігу в роботі державного апарату.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!