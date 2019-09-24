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24 вересня • оновлено в 11:12
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"Кінець інтернет-торгівлі": в Україні можуть заборонити продаж накладеним платежем

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В Україні після прийняття законопроекту №1053-1 можуть заборонити продаж товарів накладеним платежем.

Зокрема законодавча ініціатива вимагає від бізнесу обов'язкову видачу повного фіскального чека при проведенні операції, повідомляє UBR.

"Онлайн розрахунки в інтернет-магазинах, поштові відправлення з післяплатою, що стали таким зручним і надійним інструментом для мільйонів українців, опиняться поза законом", – повідомив юрист Руслан Редька.

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Накладений платіж передбачає, що людина платить за товар лише після отримання його в службі доставки.

У зв'язку з цим продавець не може разом з товаром виписати чек, оскільки одержувач має право відмовитися від покупки.

Водночас система післяплати в Україні може зберегтися, зазнавши певних змін.

Зокрема гроші покупця можуть переводитися строго на розрахунковий рахунок продавця. Це унеможливить схему безпроблемного виведення коштів фізичним особам.

Однак у такому випадку поштові служби можуть перестати працювати з торговцями-фізособами без статусу приватного підприємця і відкритого банківського рахунку.

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При цьому українці різко розкритикували подібні нововведення від монобільшості Верховної Ради.

"Депутати заборонили накладений платіж. Скасування посилок з-за кордону – питання часу. Революція пролетаріату", – пише на Facebook Владислав Бовсуновський.

"На прокорм "Слуг народу" треба багато бабла, вони голодні. Олігархів чіпати боязно. Там весь бюджет казка", – зазначив Максим Михайленко.

"Кінець епохи інтернет-торгівлі", – резюмував Олексій Санніков.

"Кінець інтернет-торгівлі": в Україні можуть заборонити продаж накладеним платежем
"Кінець інтернет-торгівлі": в Україні можуть заборонити продаж накладеним платежем
"Кінець інтернет-торгівлі": в Україні можуть заборонити продаж накладеним платежем

Ініціатива вимагає від бізнесу обов'язкову видачу повного фіскального чека при проведенні операції

Ініціатива вимагає від бізнесу обов'язкову видачу повного фіскального чека при проведенні операції

Як повідомляв OBOZREVATEL, 20 вересня монобільшість Верховної Ради у другому читанні і в цілому ухвалила законопроект №1053-1.

За нього на засіданні проголосували 237 народних депутатів. При цьому 235 голосів дала фракція "Слуги народу".

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Місце
Україна
Теги
Верховна Рада України Партія Слуга народу
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Коротков Сергей
Коротков Сергей
Все вопросы не к ЗЕтатам,а к 73% одноклеточных,которые их привели к власти.
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