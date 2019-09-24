"Кінець інтернет-торгівлі": в Україні можуть заборонити продаж накладеним платежем

В Україні після прийняття законопроекту №1053-1 можуть заборонити продаж товарів накладеним платежем.

Зокрема законодавча ініціатива вимагає від бізнесу обов'язкову видачу повного фіскального чека при проведенні операції, повідомляє UBR.

"Онлайн розрахунки в інтернет-магазинах, поштові відправлення з післяплатою, що стали таким зручним і надійним інструментом для мільйонів українців, опиняться поза законом", – повідомив юрист Руслан Редька.

Накладений платіж передбачає, що людина платить за товар лише після отримання його в службі доставки.

У зв'язку з цим продавець не може разом з товаром виписати чек, оскільки одержувач має право відмовитися від покупки.

Водночас система післяплати в Україні може зберегтися, зазнавши певних змін.

Зокрема гроші покупця можуть переводитися строго на розрахунковий рахунок продавця. Це унеможливить схему безпроблемного виведення коштів фізичним особам.

Однак у такому випадку поштові служби можуть перестати працювати з торговцями-фізособами без статусу приватного підприємця і відкритого банківського рахунку.

При цьому українці різко розкритикували подібні нововведення від монобільшості Верховної Ради.

"Депутати заборонили накладений платіж. Скасування посилок з-за кордону – питання часу. Революція пролетаріату", – пише на Facebook Владислав Бовсуновський.

"На прокорм "Слуг народу" треба багато бабла, вони голодні. Олігархів чіпати боязно. Там весь бюджет казка", – зазначив Максим Михайленко.

"Кінець епохи інтернет-торгівлі", – резюмував Олексій Санніков.

Ініціатива вимагає від бізнесу обов'язкову видачу повного фіскального чека при проведенні операції

Як повідомляв OBOZREVATEL, 20 вересня монобільшість Верховної Ради у другому читанні і в цілому ухвалила законопроект №1053-1.

За нього на засіданні проголосували 237 народних депутатів. При цьому 235 голосів дала фракція "Слуги народу".

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