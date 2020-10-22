В Україні можуть ввести пільги для ІТ-фахівців

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт щодо механізму електронного резидентства для ІТ-співробітників, який вводить пільгову ставку податку на прибуток у 5%.

Відповідний проєкт закону зареєстрували народні депутати з фракції "Голос" Ярослав Железняк, Володимир Цабаль, Кіра Рудик і Галина Васильченко, а також депутат зі "Слуги народу" Данило Гетманцев. Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Ідея проста. Якщо ти "айтішник" з Індії, Китаю, Пакистану, Німеччини або, навіть, Білорусі, то ти, перебуваючи в своїй країні, можеш стати електронним резидентом, тобто електронним платником податків. І для цього ти будеш платити лише один простий податок – 5%, який платять наші ФОП з обороту", – зазначив Железняк.

Автори законопроєкту зазначають, що цей механізм дозволить залучити до держбюджету додаткові кошти.

"Ця пропозиція, можливо, не буде так цікава США або ЄС, але точно буде цікавою іншим країнам, особливо з Азії, Сходу, у яких не найкраща репутація і більш складне податкове законодавство в порівнянні з українським", – резюмував Железняк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українці мають право повернути частину сплаченого прибуткового податку (ПДФО, 18% зарплати). Якщо минулого року платник податків платив за освіту (свою або дитини), виплачував відсотки за іпотекою, витратив гроші на лікування, платив за страховку (зокрема, пенсійну).