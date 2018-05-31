В Україні можуть в рази подешевшати іномарки: як змінюють правила

Вартість акцизу на ввезення б/в іномарок в Україні може скоротитися в кілька разів. В результаті значно знизиться і кінцева вартість імпортованого автомобіля. Відповідну пропозицію вже зареєстрували у Раді. Також парламентарі пропонують ліквідувати поділ машин на "використовувалися не більше 5 років" і "використовувалися від 5 років". На даний момент ця норма стимулює українців купувати машини новіші. А вони відповідають вищим екологічним стандартам.

OBOZREVATEL розібрався, як в Україні пропонують знизити ціни на іномарки.

Що може змінитися

Вживану іномарку в країнах ЄС можна купити за кілька тисяч доларів. Перетинаючи митний кордон України, такий автомобіль дорожчає приблизно в кілька разів. Власники авто повинні заплатити ввізне мито, акцизний збір і ПДВ. Для прикладу, якщо за 5 тис. євро купити семирічний автомобіль (об'єм двигуна більше 2000 куб.см) у Литві, то на кордоні доведеться заплатити 365 євро ввізного мита, 4884,4 євро акцизу (повна ставка) і 2049 євро ПДВ. В результаті вартість машини зростає з 5 тис. до 12,2 тис. євро. Тобто у 2,4 рази.

Голова Всеукраїнської асоціації автомобільних дилерів Олег Назаренко впевнений: щоб скоротити кількість машин на єврономерах, які фактично порушують закон, не заплативши податки і акциз, необхідно переглянути вартість розмитнення. У законопроекті №8398 пропонують скоротити розмір акцизів. Для прикладу, той самий автомобіль за 5 тис. євро, якщо документ ухвалять, після оформлення та сплати всіх податків і акцизів, обійдеться власнику у 7,9 тис. євро. Так, якщо зараз за кожен кубічний сантиметр двигуна на авто старше 5 років доводиться платити акциз в 2,441 євро, то після нововведення - 0,267 євро.

Автори законопроекту впевнені: зниження акцизів не зашкодить бюджету. Мовляв, якщо легально завозити автомобілі буде не так дорого, то українці почнуть виходити з тіні і перестануть, порушуючи закон, купувати авто на литовських номерах. Щоправда, в проекті закону не вирішується питання законодавчих прогалин, які дозволяють ввозити єврономери, і не посилюється покарання за порушення закону. Крім того, проект закону стосується виключно б/в автомобілів і не знижує вартість розмитнення нової машини (на даний момент вона значно нижча за б/в).

"Головним фактором, який впливає на зростання вартості авто - неадекватні розміри акцизного податку на вживані автомобілі, які в десятки разів перевищують відповідні ставки для нових автомобілів з аналогічним робочим об'ємом циліндрів двигуна", - йдеться у пояснювальній записці до законопроекту.

На даний момент українці мають право завозити автомобілі з ЄС за пільговим акцизом. Щоправда, при цьому машина має бути випущена не раніше 2010 року, а щоб виключити можливість заробітку на пільзі, продати її можна буде тільки через рік. Більше того, за пільговими умовами українці мають право завозити машини раз на рік. Такі умови - тимчасові. Діють вони до 31 грудня 2018 року. Якщо запропонований законопроект приймуть, "пільгові" умови поширять на б/в авто, випущені і до 2010 року, а норма діятиме безстроково.

Що вже змінили

Дешеві електрокари. З 1 січня і до кінця 2018 року завозити в Україну електромобілі можна без сплати ПДВ і акцизу. В результаті вартість такого транспорту може знизитися приблизно на 17%. Для прикладу, якщо автомобіль коштує 1 млн грн, 200 тис. від цієї суми - ПДВ. Ще приблизно 100 євро - акциз. Тепер такий самий автомобіль може коштувати близько 800 тис. грн.

Нові правила для литовських номерів. Тепер при перетині кордону на машині з литовськими номерами доведеться пред'явити договір з роботодавцем у Литві, довідку з Центру зайнятості та дозвіл на роботу. Раніше горе-підприємці відкривали підставну фірму у Литві, реєстрували на неї сотні машин, опісля продавали їх українцям, видаючи від імені фірми довіреність. Зараз же, щоб завезти таку машину, доведеться дійсно отримати дозвіл на роботу в Литві і довести, що автомобіль використовуватимуть у роботі фірми, на яку він оформлений.

pixabay.com

Нагадаємо, як раніше писав OBOZREVATEL, в Україні розробляють новий законопроект, який нібито повинен вирішити проблему єврономерів в Україні. Так, якщо зараз автомобіль, оформлений на комерційну компанію, може без реєстрації перебувати на території України рік, то після прийняття проекту цей період скоротять до 10 днів. Таким чином, наявну в законі "лазівку" ліквідують, пояснює юрист Олександр Плахотник. "І зараз на такій машині може рік кататися тільки іноземний громадянин. Але вони просто "оформлюють на роботу" українців, які за фактом купують нерозмитнений автомобіль і користуються ним. Якщо скоротити термін легального користування до 10 днів, не буде більше такої можливості", - розповідає експерт.