В Україні можуть узаконити біткоїн: що відомо про нововведення

Мінекономрозвитку України ініціює легалізацію криптовалют для виведення їх із "тіні". Для цього вже підготовлена концепція, яка реалізовуватиметься у два етапи. Очікується, що до 2021 року процес буде завершено.

Як повідомило відомство на своїй сторінці у Facebook, на першому етапі (2018-2019 рр.) визначатимуть правовий статус криптовалюти і суб'єктів господарювання, що надають послуги з обміну криптовалюти на традиційні валюти й навпаки.

На другому (2020-2021 рр.) в Україні визнають провайдерів гаманців, де зберігають віртуальні валюти; врегулюють на законодавчому рівні використання віртуальних активів, смарт-контрактів і токенів, проведення ICO/ITO (цифрового ринку капіталу. — Ред.).

"Це дозволить учасникам ринку користуватися банківськими послугами, офіційно запрошувати іноземні інвестиції, проводити ICO/ITO, укладати смарт-контракти та здійснювати бартерні операції", — зазначили в Мінекономрозвитку.

Відомство також запросило всіх зацікавлених приєднатися до діалогу для пошуку спільних оптимальних рішень.

За оцінками Офісу ефективного регулювання, у 2017 році Україна входила в топ-10 країн світу за кількістю користувачів віртуальних валют. Розмір сегменту майнінгу в Україні перевищує $100 млн у рік.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, ще в січні керівник департаменту кіберполіції Сергій Демедюк заявив, що держава повинна офіційно заборонити обіг криптовалюти, якщо найближчим часом не зможе врегулювати її статус в Україні.