В Україні можуть скасувати нове підвищення цін на газ: що трапилося

НАК "Нафтогаз України" заявив про можливість не піднімати ціни на газ з 1 травня 2019 року.

Вперше за час існування режиму покладання спеціальних обов'язків ціна закупівлі газу на європейському ринку знизилася нижче рівня, передбаченого чинною постановою Кабінету міністрів про ПСО, повідомляє "Економічна правда".

Зокрема, "Нафтогаз" закупив газ у Словаччині за ціною, еквівалентною 6 тисячам гривень за тисячу кубометрів. З урахуванням ПДВ і витрат на транспортування і поставку це відповідає роздрібній ціні на рівні приблизно 8,4 тисячі гривень за тисячу кубометрів.

"Реформа газового ринку в Україні дала можливість десяткам компаній вільно купувати газ на європейському ринку і поставляти його комерційним споживачам", – йдеться у листі голови правління "Нафтогазу" Андрія Коболєва до прем'єр-міністра Володимира Гройсмана.

"Якщо дати можливість українським домогосподарствам вільно вибирати постачальника природного газу, можна обґрунтовано очікувати, що ціна, яку їм запропонує конкурентний ринок, буде менше поточної регульованої ціни", – зазначив Коболєв.

Глава "Нафтогазу" також запропонував уряду розглянути можливість повної лібералізації поставок природного газу для всіх категорій споживачів з 1 квітня.

За його словами, подібна лібералізація передбачає скасування режиму ПСО і усунення існуючих обмежень для зміни постачальника природного газу, які зараз застосовують приватні газозбутові компанії.

Нагадаємо, згідно з постановою про ПСО, вартість газу для українців має зрости до 9,8 тисячі гривень за тисячу кубометрів з 1 травня, а також може вирости до 12,3 тисячі гривень з 1 січня 2020 року.

"Економічна правда"

"Економічна правда"

Як повідомляв OBOZREVATEL, із 1 листопада 2018 року газ для населення подорожчав із 6,9 до 8,5 грн за кубометр. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман пояснив, що підвищення ціни на газ в Україні було однією із умов продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом. У випадку, якщо б уряд не пішов на такий крок, країні загрожував би дефолт.

Україну оцінили, як країну, для якої подорожчання газу — один із найбільш серйозних ризиків.

Також стало відомо, що в Україні у травні 2019-го тариф на газ можуть підвищити із 8,55 до 9,7 грн/куб.

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