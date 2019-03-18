В Україні можуть скасувати монетизацію субсидій: озвучена причина

В Україні влада може скасувати монетизацію субсидій, якщо одержувачі таких виплат не оплачуватимуть житлово-комунальні послуги.

"Я не знаю так само як і ви, і всі, хто тут працюють, чи сплатить людина за комунальні послуги. Рівень оплати може змінитися. Ми не знаємо, чи готові наші громадяни до отримання готівкових коштів для розрахунку", – заявив директор департаменту Міністерства соціальної політики Віталій Музиченко, передає ТСН.

За його словами, якщо платіжна дисципліна буде належна, то уряд буде рекомендувати виплату субсидій у готівковій формі.

"Іншими словами: монетизація як раптово почалася, так раптово може і закінчитися, якщо замість оплати комуналки люди куплять їжу", – резюмував Музиченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, до кінця 2019 року в Україні повністю завершать монетизацію пільг і субсидій. Планується, що процес відбуватиметься у три етапи.

Кошти нараховуватимуть на спеціальний рахунок у державному банку, і саме з нього першочергово будуть сплачуватися комунальні послуги. Заощаджені гроші можна буде перенести на наступний період.

Кабінет міністрів із 1 січня уже запустив безготівковий механізм нарахування субсидій, а готівковий планується запустити з 1 березня.

Українці зможуть отримувати субсидії готівкою через відділення "Укрпошти" та державного "Ощадбанку".

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