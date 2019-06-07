В Україні можуть різко підскочити тарифи на електрику: озвучено умову

Національний банк України прогнозує, що ціни на електроенергію виростуть на 25% у разі введення ринку електроенергії.
"Питання, чи буде цей ринок працювати з 1 липня, залишається відкритим. Наш офіційний прогноз на сьогодні передбачає, що з липня цього року ціни зростуть на 25%", – повідомив заступник голови НБУ Дмитро Сологуб, передає "Укрінформ".
За його словами, це також матиме вплив на інфляцію – приблизно 0,2 процентного пункта.
"Навіть якщо це буде трохи більше, це не матиме такого значного впливу на загальну інфляцію", – підкреслив Сологуб.
Ціни виростуть на 25% у разі введення ринку електроенергії
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 1 січня запрацювала нова модель роздрібного ринку електроенергії. Усім споживачам доведеться підписати нові договори з постачальниками.
У НКРЕКП заявили, що звертатися до постачальників і розподільних компаній не варто, вони самі мають надіслати нові документи, вказавши ідентифікаційний код.
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