В Україні можуть різко підскочити тарифи на електрику: озвучено умову

Національний банк України прогнозує, що ціни на електроенергію виростуть на 25% у разі введення ринку електроенергії.

"Питання, чи буде цей ринок працювати з 1 липня, залишається відкритим. Наш офіційний прогноз на сьогодні передбачає, що з липня цього року ціни зростуть на 25%", – повідомив заступник голови НБУ Дмитро Сологуб, передає "Укрінформ".

За його словами, це також матиме вплив на інфляцію – приблизно 0,2 процентного пункта.

"Навіть якщо це буде трохи більше, це не матиме такого значного впливу на загальну інфляцію", – підкреслив Сологуб.

Ціни виростуть на 25% у разі введення ринку електроенергії

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 1 січня запрацювала нова модель роздрібного ринку електроенергії. Усім споживачам доведеться підписати нові договори з постачальниками.

У НКРЕКП заявили, що звертатися до постачальників і розподільних компаній не варто, вони самі мають надіслати нові документи, вказавши ідентифікаційний код.

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