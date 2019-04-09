В Україні можуть посилити вимоги до забудовників: усі подробиці

В Україні не вистачає установ соціальної інфраструктури, через що уряд може посилити вимоги до забудовників.

З дорученням розібратися в ситуації звернувся до Міністерства регіонального розвитку прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Як написав він на своїй сторінці в Twitter, ситуація залишається невтішною, незважаючи на зміни в державних будівельних нормах.

"Дав доручення Мінрегіонбуду — проаналізувати стан забудови українських міст і районних центрів. З'являються нові житлові масиви, у вартість квартир і магазинів закладаються кошти і на соціальну інфраструктуру. Але в дійсності шкіл, садочків, поліклінік — недостатньо", — написав він.

Давши доручення Мінрегіонбуду – проаналізуваті стан забудови українських міст и районних центрів. З'являються Нові житлові масиви, у ВАРТІСТЬ квартир и магазинів закладаються кошти й на соціальну інфраструктуру. Альо за фактом – шкіл, садочків, поліклінік недостатньо. - Volodymyr Groysman (@VGroysman) 9 квітня 2019 р

Зокрема, прем'єр-міністр зажадав посилити вимоги до забудовників. Він запевнив, що як тільки буде готовий проект, уряд його затвердить.

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"Вимагаю від Мінрегіону розробити жорсткіші вимоги до забудовників про наявність соціальної інфраструктури в нових масивах. Житло будується швидко, люди платять великі кошти, а потім страждають. За відсутності шкіл діти змушені вчитися у три зміни! Я не проти діяльності забудовників, але де інфраструктура для жителів? Кошти на неї є! Я даю два тижні — розраховую побачити розгорнутий аналіз ситуації та шляхи виправлення справ там, де зловживання очевидні", — заявив Гройсман.

Вимагаю від Мінрегіону опрацювати и Уряд затвердить більш жорсткі вимоги до забудовників относительно наявності соціальної інфраструктурі в Нових масив. Житло будується Швидко, люди платять Великі кошти, а потім страждають. За відсутності шкіл діти вімушені навчатися у три Зміни! - Volodymyr Groysman (@VGroysman) 9 квітня 2019 р

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