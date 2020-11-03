В Україні можуть ввести "карантин вихідного дня" з 6 листопада: що закриють

В Україні вже в кінці цього тижня (з 6 листопада) можуть посилити карантин. Влада може заборонити роботу закладів громадського харчування, фуд-кортів і розважальних зон в ТРЦ на три дні на тиждень.

Про це розповів з посиланням на власні джерела глава департаменту житлово-комунальної інфраструктури Громадської ради при КМДА Олег Попенко, передає UBR.

"За моїми даними з різних джерел, з цієї п'ятниці в Україні може бути введений "карантин вихідного дня". Сенс такого карантину – з п'ятниці по неділю включно буде заборонено роботу всіх ресторанів (крім як тільки на винос), а також фуд-кортів і розважальних зон в торговельних центрах", – повідомив він.

За його словами, це буде перший захід посилення карантинних правил у зв'язку з невтішною епідеміологічною ситуацією. Надалі, якщо зростання захворювання триватиме, заборони можуть розширити на всі дні, а не тільки на вихідні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українські ЗМІ дізналися, що карантин можуть посилити, починаючи з наступного тижня.

Разом з цим міністр охорони здоров'я Максим Степанов, виступаючи сьогодні, 3 листопада, у Верховній Раді, зазначив, що ситуація з COVID-19 в Україні "близька до катастрофічної".