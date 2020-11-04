Долар підскочить до 29 грн у разі посилення карантину – прогноз

В Україні рекордні рівні захворювань на COVID-19 можуть обрушити ділову активність, що, зокрема, призведе до падіння гривні до 28,4 – 29,5 за долар.

Такі прогнози зробили аналітики Forex Club. За їхніми даними, гривня може виявитися під ще більшим тиском, якщо нерезиденти продовжать розпродавати українські активи.

Відзначається, що у листопаді зберігаються ризики для продовження ослаблення гривні.

"Зростаючий дефіцит торгового балансу, дефіцит бюджету і підтримка економіки за рахунок емісії гривні підсилюють загальний тренд. При цьому рекордні рівні захворювань Covid-19 можуть обрушити ділову активність", – пишуть аналітики.

Вони вважають, що через світові локдауни в Європі потреба в українських товарах знизиться, що буде стримувати експорт. Цей процес посилиться низьким у порівнянні з 2019 роком урожаєм, що знизить і аграрний експорт. При цьому імпорт в Україну, може зберегтися на колишньому рівні, у зв'язку з закупівлями товарів для поповнення запасів в зимовий період і перед розпродажами у новорічний період.

"Нерезиденти продовжать виходити з українських активів, виводити дивіденди і розпродавати цінні папери на тлі розвитку економічної кризи, викликаної пандемією, і обвалу на світових фінансових ринках. Тільки з початку жовтня нерезиденти знизили обсяги вкладень в гривневі ОВДП на 4,9 млрд гривень. Близько 77 млрд гривень ще можуть бути виставлені на продаж. Стримувати такий тиск буде важко, враховуючи слабкість експорту", – зазначає керівник відділу аналітики Forex Club Андрій Шевчишин.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 4 листопада курс долара за добу незначно виріс – на 2 коп. При цьому американська валюта встановилася на позначці у 28,6 грн/$ – таких показників не було в Україні з початку січня 2018 року.