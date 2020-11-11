В Україні можуть підняти безмитний ліміт посилок до €300: з'явився документ

В Україні запропонували збільшити зі €100 до €300 максимальну вартість посилок з-за кордону, яка не буде обкладатися податками.

Законопроєкт №4345 вже з'явився на сайті Верховної Ради України. Його зареєструвала 9 листопада група народних депутатів від фракції "Опозиційна платформа - "За життя". Автором вказаний Віктор Чорний. Документ пропонує внести зміни до Податкового кодексу. Текст вже надали нардепам для ознайомлення.

Що пропонують:

підняти максимальну вартість посилок для фізичних осіб з 100 євро до 300 євро

підняти максимальну вартість посилок для юридичних осіб та ФОП з 150 євро до 400 євро

Йдеться про товар в одній посилці від одного відправника.

Законопроєкт про безмитний ліміт на посилки Верховна Рада

Таким чином планується зменшити податкове навантаження на фізичних осіб, фізичних осіб-підприємців, юридичних осіб при ввезенні на митну територію України товарів.

Нагадаємо, з 1 липня 2019 року набрали чинності зміни до Податкового кодексу, що стосуються оподаткування посилок з-за кордону. Якщо вартість товарів в посилці сумарно перевищує 100 євро, одержувач зобов'язаний сплатити податок на додану вартість.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у кінці жовтня народний депутат від фракції "Слуга народу" Ольга Василевська-Смаглюк заявила, що разом з колегами по фракції розробляє законопроєкт про підвищення ліміту на безподаткові відправлення міжнародних посилок з-за кордону в Україну з 100 до 150 євро.