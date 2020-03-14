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14 березня • оновлено в 16:54
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В Україні можуть обмежити подачу води: кого зачепить

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В Україні в разі обмеження у використанні води міра в першу чергу стосуватиметься гідроелектростанцій, промислових підприємств і водного транспорту.

Як повідомили в Державному агентстві водних ресурсів України на запит "Української правди", для потреб населення і зрошення формують запаси води.

"Згідно зі статтею 45 Водного кодексу України обмеження прав водокористувачів або зміна умов водокористування можливі в разі маловоддя. Тобто при зниженні водності річок, з яких здійснюється забір води відповідно до дозволу на спеціальне водокористування, можливе обмеження на забір води. Обмеження стосуватимуться гідроенергетики, водного транспорту, промисловості", – сказано в повідомленні.

обмеження води

обмеження води

Vgorode

Оскільки основне зрошення країни зосереджено на півдні (Херсонська, Миколаївська та Запорізька області), то для цього вже проводиться наповнення каскаду дніпровських водосховищ. Тобто в разі дефіциту води, пріоритетність надаватиметься використанню води для питних і побутових потреб населення та для зрошення.

У Держагентстві уточнили, що найбільш уразливі басейни річок Рось, Південний Буг, Сіверський Донець, приплив Середнього Дніпра.

Як повідомляв OBOZREVATEL, через аномально суху осінь та зиму в Україні вперше можуть зменшити подачу води з водосховищ та обмежити права споживачів води.

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Автор
Валентина Гембарська Валентина Гембарська
Місце
Україна
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сибирский ватник
сибирский ватник
Кастрюльки!всем копать ..колодцы.Ну и чтоб два раза не вставать море в Карпатах.
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