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В Україні може подорожчати бензин через Росію: що відомо

1.1тЧитати матеріал російською

В Україні вже з 1 червня може подорожчати бензин, дизпаливо і зріджений газ через нові правила вивезення з території Росії цих продуктів.

Як повідомляє прес-служба Антимонопольного комітету, оскільки близько 80% нафтопродуктів від загального обсягу імпорту ввозиться в Україну з території Білорусі та РФ, ресурсне наповнення ринку і цінова ситуація на ньому безпосередньо залежать від стабільності поставок палива з цих країн.

"Це створює ризики обмеження конкуренції на ринку оптової торгівлі нафтопродуктами та може зумовити зростання цін на пальне у роздрібній мережі, зокрема у зв'язку з необхідністю диверсифікації джерел поставок", — попередили в АМКУ.

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Бензин може подорожчати

Бензин може подорожчати

MPort

Про загрози для ринку комітет повідомив Адміністрацію президента України, Раду національної безпеки і оборони та Кабінет міністрів.

Як повідомляв OBOZREVATEL 7 травня найбільші постачальники дизельного палива і скрапленого газу в Україну "Роснефть" і "Лукойл" почали процедуру отримання дозволів на експорт нафтопродуктів у країну. З відповідною ініціативою, згідно з постановою російського уряду, вони звернулися до Міністерства економіки РФ.

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Україна
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Маслов Олег
Маслов Олег
Правильно, нефть во всем мире дешевеет, а в Украине бензин дорожает))))))))))) Газ уже у "агрессора" дешевый не покупаем, чтобы покупать его в два раза дороже в Европе, теперь пора и от бензина "агрессорского" отказываться, чтоб он был не 30 грн, а 60)))))))))))
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Андрущенко Владимир
Андрущенко Владимир
Во какой агрессор не хороший :--- ты с ним воююешь,по десять танков каждый день уничтожаешь, по двести человек каждый день 200-х в России отправляешь,а он не хочет горючее по льготной цене свидомым продавать... ЗРАДА!!!
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