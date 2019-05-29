В Україні може подорожчати бензин через Росію: що відомо

В Україні вже з 1 червня може подорожчати бензин, дизпаливо і зріджений газ через нові правила вивезення з території Росії цих продуктів.

Як повідомляє прес-служба Антимонопольного комітету, оскільки близько 80% нафтопродуктів від загального обсягу імпорту ввозиться в Україну з території Білорусі та РФ, ресурсне наповнення ринку і цінова ситуація на ньому безпосередньо залежать від стабільності поставок палива з цих країн.

"Це створює ризики обмеження конкуренції на ринку оптової торгівлі нафтопродуктами та може зумовити зростання цін на пальне у роздрібній мережі, зокрема у зв'язку з необхідністю диверсифікації джерел поставок", — попередили в АМКУ.

Бензин може подорожчати MPort

Про загрози для ринку комітет повідомив Адміністрацію президента України, Раду національної безпеки і оборони та Кабінет міністрів.

Як повідомляв OBOZREVATEL 7 травня найбільші постачальники дизельного палива і скрапленого газу в Україну "Роснефть" і "Лукойл" почали процедуру отримання дозволів на експорт нафтопродуктів у країну. З відповідною ініціативою, згідно з постановою російського уряду, вони звернулися до Міністерства економіки РФ.

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