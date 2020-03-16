В Україні медикам пообіцяли 200% надбавки до зарплати через коронавірус

Співробітникам українських лікарень, задіяним у боротьбі з поширенням коронавірусу COVID-19, виплачуватимуть підвищену зарплату.

Зокрема, додаткові надбавки можуть становити 200 відсотків. Про це заявив глава медичного комітету Верховної Ради Михайло Радуцький на брифінгу 16 березня (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Додаткові надбавки для медперсоналу й інших співробітників, які працюють над ліквідацією епідемії коронавірусу: погодили десь на рівні 200%", – сказав він.

Медикам пообіцяли 200% надбавки до зарплати у зв'язку з коронавірусом

Водночас Радуцький підкреслив, що надбавка виплачуватиметься тільки тим медичним працівникам, які працюють із людьми, інфікованими коронавірусом.

За його словами, Верховна Рада збирається розглянути це питання і проголосувати вже на позачерговому засіданні, яке відбудеться 17 березня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві приватна клініка Eurolab заявила, що має в наявності експрес-тести для виявлення коронавірусу COVID-19 за ціною 16 000 гривень, що вкрай обурило українців.

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