В Україні лікарні будуватимуть, як у Європі: що зміниться

В Україні будівельні норми з проектування медичних установ прирівняють до європейських стандартів.
Як повідомив на своїй сторінці в Facebook заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Лев Парцхаладзе, ці норми в останній раз мінялися 15 років тому.
"Правила будівництва лікарень в Україні дуже потрібно міняти і таким чином підвищувати якість медичних послуг для населення. Тому зараз оновлюємо ці важливі норми для того, щоб привести їх у відповідність до сучасних європейських стандартів", - написав Парцхаладзе.
За його словами, застарілі норми втратили актуальність, адже "відтоді змінилися не тільки можливості, рішення та обладнання в медицині, але і взагалі принципи, як потрібно будувати й облаштовувати приміщення лікарень".
Перш за все переглянуть норми щодо:
місткості лікарняних палат;
комфорту в палатах і забезпеченості їх санітарними кімнатами;
спецобладнання для палат;
інклюзивності медустанов;
проектування службових приміщень для персоналу;
облаштування публічного простору (проектування холів, рецепції, приймального відділення, кафе, аптеки, місць для дитячих колясок, зони очікування);
рекуперації, вентиляції тощо.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 1 жовтня 2018 року набули чинності оновлені державні будівельні норми, якими скасовано обов'язкове проектування сміттєпроводів у багатоповерхівках.
Крім того, до Державних будівельних норм (ДБН) внесені зміни, які передбачають можливість будувати парковки на дахах громадських будівель.
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