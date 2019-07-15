В Україні лікарні будуватимуть, як у Європі: що зміниться

В Україні будівельні норми з проектування медичних установ прирівняють до європейських стандартів.

Як повідомив на своїй сторінці в Facebook заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Лев Парцхаладзе, ці норми в останній раз мінялися 15 років тому.

"Правила будівництва лікарень в Україні дуже потрібно міняти і таким чином підвищувати якість медичних послуг для населення. Тому зараз оновлюємо ці важливі норми для того, щоб привести їх у відповідність до сучасних європейських стандартів", - написав Парцхаладзе.

За його словами, застарілі норми втратили актуальність, адже "відтоді змінилися не тільки можливості, рішення та обладнання в медицині, але і взагалі принципи, як потрібно будувати й облаштовувати приміщення лікарень".

Перш за все переглянуть норми щодо:

місткості лікарняних палат; комфорту в палатах і забезпеченості їх санітарними кімнатами; спецобладнання для палат; інклюзивності медустанов; проектування службових приміщень для персоналу; облаштування публічного простору (проектування холів, рецепції, приймального відділення, кафе, аптеки, місць для дитячих колясок, зони очікування); рекуперації, вентиляції тощо.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 1 жовтня 2018 року набули чинності оновлені державні будівельні норми, якими скасовано обов'язкове проектування сміттєпроводів у багатоповерхівках.

Крім того, до Державних будівельних норм (ДБН) внесені зміни, які передбачають можливість будувати парковки на дахах громадських будівель.

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