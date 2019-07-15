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В Україні лікарні будуватимуть, як у Європі: що зміниться

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В Україні будівельні норми з проектування медичних установ прирівняють до європейських стандартів.

Як повідомив на своїй сторінці в Facebook заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Лев Парцхаладзе, ці норми в останній раз мінялися 15 років тому.

"Правила будівництва лікарень в Україні дуже потрібно міняти і таким чином підвищувати якість медичних послуг для населення. Тому зараз оновлюємо ці важливі норми для того, щоб привести їх у відповідність до сучасних європейських стандартів", - написав Парцхаладзе.

В Україні лікарні будуватимуть, як у Європі: що зміниться

За його словами, застарілі норми втратили актуальність, адже "відтоді змінилися не тільки можливості, рішення та обладнання в медицині, але і взагалі принципи, як потрібно будувати й облаштовувати приміщення лікарень".

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Перш за все переглянуть норми щодо:

  1. місткості лікарняних палат;

  2. комфорту в палатах і забезпеченості їх санітарними кімнатами;

  3. спецобладнання для палат;

  4. інклюзивності медустанов;

  5. проектування службових приміщень для персоналу;

  6. облаштування публічного простору (проектування холів, рецепції, приймального відділення, кафе, аптеки, місць для дитячих колясок, зони очікування);

  7. рекуперації, вентиляції тощо.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 1 жовтня 2018 року набули чинності оновлені державні будівельні норми, якими скасовано обов'язкове проектування сміттєпроводів у багатоповерхівках.

Крім того, до Державних будівельних норм (ДБН) внесені зміни, які передбачають можливість будувати парковки на дахах громадських будівель.

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Місце
Україна
Теги
Україна будівництво
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
СКОРО! Ждите, ждуны! У вас сейчас денег ну разве на коридор больницы!
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Нэзабаром Сравні
Нэзабаром Сравні
тоесть без денег туда ходить не.уй?
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Ржунимагу Феофан
Ржунимагу Феофан
больницы будут строить, как в Европе, а лечить, как в Сомали.
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