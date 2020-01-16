В Україні легалізують казино: монобільшість зробила важливий крок

Монобільшість Верховної Ради у четвер, 16 січня, у першому повторному читанні підтримала законопроєкт №2285-д щодо легалізації грального бізнесу.

Документ "Про державне регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор" за основу підтримали 260 народних депутатів. Про це свідчить офіційний сайт парламенту.

Законопроєкт №2285-д вводить жорсткі норми за рекламу азартних ігор, кримінальну відповідальність за проведення азартних ігор без ліцензії, обмеження на розташування гральних закладів на вулицях. Таким чином, зали гральних автоматів будуть лише у готелях категорії 3, 4, 5 зірок.

Документ передбачає комплексне регулювання ринку азартних ігор, зокрема запроваджується:

система ліцензування діяльності у сфері азартних ігор;

розмір плати за ліцензії залежатиме від виду гри, кількості грального обладнання та розташування грального бізнесу;

жорсткі вимоги до фінансового стану організаторів азартних ігор з метою гарантування виплат виграшів.

Законодавча ініціатива пропонує штрафувати від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів за прийняття ставок від особи, що не досягла 18 років.

Монобільшість Верховної Ради в першому повторному читанні підтримала законопроєкт щодо легалізації грального бізнесу

Водночас із цим створюються обмеження щодо діяльності операторів, які не зареєстровані в Україні та не мають відповідної ліценції. Зокрема:

участь в організованій без ліцензії азартній грі тягне за собою накладення штрафу у розмірі від 30 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

організація та проведення азартних ігор без ліцензії карається позбавленням волі на термін від 5 до 8 років із конфіскацією грального обладнання та приміщень;

ті самі дії, вчинені особою, раніше судимою за відповідний злочин, караються позбавленням волі на термін від 8 до 12 років із конфіскацією грального обладнання та приміщень;

передбачається покарання для працівників правоохоронного органу у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 10 років за бездіяльність щодо незаконних азартних ігор.

Автори законопроєкту №2285-д наголошують, що документ посилить фінансову, адміністративну та кримінальну відповідальність за порушення законодавства у сфері грального бізнесу.

"Казино – тільки в 5-зіркових готелях. Зали гральних автоматів ми прибрали з усіх місць, окрім готелів 3-х, 4-х, 5-ти зірок", – наголосив під час брифінгу в парламенті голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія, коментуючи ухвалення законопроєкту.

Він акцентував увагу на тому, що законодавчі зміни суттєво збільшують поріг кримінальної відповідальності для людей, які нелегально займаються азартною діяльністю, а також правоохоронних органів, які це покривають.

"Заклади можуть втратити ліцензію, якщо допускатимуть до гри осіб, які не досягнули 21 року, або ж тих, хто є в реєстрі лудоманів. Легалізуючи гральний бізнес, ми виконуємо обіцянку президента", – резюмував Арахамія.

Монобільшість Верховної Ради у першому повторному читанні підтримала законопроєкт щодо легалізації грального бізнесу

Монобільшість Верховної Ради у першому повторному читанні підтримала законопроєкт щодо легалізації грального бізнесу

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Президент Володимир Зеленський заявив, що виведе з тіні гральний бізнес. "Ми легалізуємо азартні ігри, зокрема казино у п'ятизіркових готелях", – повідомив глава держави.

Ще під час своєї виборчої кампанії Зеленський розповідав, що готовий створити в країні аналог американського Лас-Вегаса, де будуть узаконені проституція та гральний бізнес.

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