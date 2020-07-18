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В Україні курс долара зробив новий стрибок, а євро пробив максимум

Валентина Гембарська
Валентина Гембарська
Економіка
1,3 т.
В Україні курс долара зробив новий стрибок, а євро пробив максимум

На українців чекає новий курс долара.

НБУ встановив офіційний курс долара на вихідні на рівні 27,27 грн (+16 копійок за добу). Європейська валюта подорожчала на 9 копійок за добу – до 31,12 грн. Таким чином євро злетів до максимуму за рік.

Про це сказано на офіційному сайті Національного банку України.

Курс НБУ на 18-19 липня

  • 100 доларів США – 2727 грн;

  • 100 євро – 3112 грн.

Курс долара

Курс долара (НБУ)

Курс євро

Курс євро (НБУ)

НБУ публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом Нацбанку населення купувати валюту не може.

Курс валют в банках

Долар:

  • Купівля – 27,2 грн/$

  • Продаж – 27,57 грн/$

Курс долара в банках

Курс долара в банках (Мінфін)

Євро:

  • Купівля – 30,8 грн/€

  • Продаж – 31,35 грн/€

Курс євро в банках

Курс євро в банках (Мінфін)

Курс валют в обмінниках

Долар:

  • Купівля – 27,3 грн/$

  • Продаж – 27,45 грн/$

Курс долара в обмінниках

Курс долара в обмінниках (Kurs.com)

Євро:

  • Купівля – 31,19 грн/€

  • Продаж – 31,36 грн/€

Курс євро в обмінниках

Курс євро в обмінниках (Kurs.com)

Курс валют на чорному ринку

Долар:

  • Купівля – 27,35 грн/$

  • Продаж – 27,44 грн/$

Курс долара на чорному ринку

Курс долара на чорному ринку (Мінфін)

Євро:

  • Купівля – 31,00 грн/€

  • Продаж – 31,13 грн/€

Курс євро на чорному ринку

Курс євро на чорному ринку (Мінфін)

Як повідомляв OBOZREVATEL, офіційний курс долара в п'ятницю, 17 липня, виріс і встановився на рівні – 27,27 грн (+16 коп.).

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