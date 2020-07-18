В Україні курс долара зробив новий стрибок, а євро пробив максимум

НБУ встановив офіційний курс долара на вихідні на рівні 27,27 грн (+16 копійок за добу). Європейська валюта подорожчала на 9 копійок за добу – до 31,12 грн. Таким чином євро злетів до максимуму за рік.

Про це сказано на офіційному сайті Національного банку України.

Курс НБУ на 18-19 липня

100 доларів США – 2727 грн;

100 євро – 3112 грн.

Курс долара (НБУ)

Курс євро (НБУ)

НБУ публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом Нацбанку населення купувати валюту не може.

Курс валют в банках

Долар:

Купівля – 27,2 грн/$

Продаж – 27,57 грн/$

Курс долара в банках (Мінфін)

Євро:

Купівля – 30,8 грн/€

Продаж – 31,35 грн/€

Курс євро в банках (Мінфін)

Курс валют в обмінниках

Долар:

Купівля – 27,3 грн/$

Продаж – 27,45 грн/$

Курс долара в обмінниках (Kurs.com)

Євро:

Купівля – 31,19 грн/€

Продаж – 31,36 грн/€

Курс євро в обмінниках (Kurs.com)

Курс валют на чорному ринку

Долар:

Купівля – 27,35 грн/$

Продаж – 27,44 грн/$

Курс долара на чорному ринку (Мінфін)

Євро:

Купівля – 31,00 грн/€

Продаж – 31,13 грн/€

Курс євро на чорному ринку (Мінфін)

Як повідомляв OBOZREVATEL, офіційний курс долара в п'ятницю, 17 липня, виріс і встановився на рівні – 27,27 грн (+16 коп.).