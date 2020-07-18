В Україні курс долара зробив новий стрибок, а євро пробив максимум
На українців чекає новий курс долара.
НБУ встановив офіційний курс долара на вихідні на рівні 27,27 грн (+16 копійок за добу). Європейська валюта подорожчала на 9 копійок за добу – до 31,12 грн. Таким чином євро злетів до максимуму за рік.
Про це сказано на офіційному сайті Національного банку України.
Курс НБУ на 18-19 липня
100 доларів США – 2727 грн;
100 євро – 3112 грн.
Курс долара (НБУ)
Курс євро (НБУ)
НБУ публікує довідкове значення курсу гривні до долара. За офіційним курсом Нацбанку населення купувати валюту не може.
Курс валют в банках
Долар:
Купівля – 27,2 грн/$
Продаж – 27,57 грн/$
Курс долара в банках (Мінфін)
Євро:
Купівля – 30,8 грн/€
Продаж – 31,35 грн/€
Курс євро в банках (Мінфін)
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Купівля – 27,3 грн/$
Продаж – 27,45 грн/$
Курс долара в обмінниках (Kurs.com)
Євро:
Купівля – 31,19 грн/€
Продаж – 31,36 грн/€
Курс євро в обмінниках (Kurs.com)
Курс валют на чорному ринку
Долар:
Купівля – 27,35 грн/$
Продаж – 27,44 грн/$
Курс долара на чорному ринку (Мінфін)
Євро:
Купівля – 31,00 грн/€
Продаж – 31,13 грн/€
Курс євро на чорному ринку (Мінфін)
Як повідомляв OBOZREVATEL, офіційний курс долара в п'ятницю, 17 липня, виріс і встановився на рівні – 27,27 грн (+16 коп.).