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7 квітня • оновлено в 13:25
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В Україні кожна третя компанія закрилася через карантин

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В Україні у зв'язку з карантином тимчасово призупинили свою діяльність 29% компаній, тоді як 6% повністю закрили свій бізнес.

Такі дані отримало Спільнота українських підприємців разом з Ukrainian Marketing Group під час соціологічного дослідження, повідомляє Opendatabot.

В Україні кожна третя компанія закрилася через карантин

Деякі галузі бізнесу залишилися зовсім без доходів: це розважальний і транспортний бізнес. Ті компанії, які продовжують працювати, різко втрачають прибуток і скорочують штат співробітників.

Третина власників бізнесу, переважно мікрорівня, фіксують падіння доходів на 90-100% з початку карантину. Ці ж підприємці звільнили до 50% штату співробітників.

Власники малого і середнього бізнесу кажуть про зменшення доходів на 25-50% у порівнянні з докарантіннім періодом і вже звільнили від 10 до 25% працівників. Великі підприємства втрачають 10-25% прибутків, там прогнозується скорочення штату на 25% до кінця обмежувальних заходів.

Крім того, на ринку праці зменшилася кількість вакантних місць. За даними Work.ua, за два тижні вакансій стало менше в 1,8 рази. В 2,5 разів скоротилася кількість нових публікацій про пошук нових співробітників.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами глави партії "Слуга народу" Олександра Корнієнка, в Україні карантин в нинішньому вигляді може закінчитися в середині травня. Однак, він зазначив, це поки неофіційна інформація.

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Тема
Карантин в Україні
Місце
Україна
Теги
транспорт бізнесмен
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Нуланд Печеньки
Нуланд Печеньки
"каждая третья компания закрылась" - вна ещё есть кому, чему закрываться?
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Економіка

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