В Україні кожен другий не отримає пенсію в 60 років: за що жити

Вже через 10 років на пенсію зможуть вийти тільки 55% 60-річних. Решті доведеться працювати до 63 або 65 років. Таке нововведення передбачено прийнятою в жовтні 2017-го пенсійною реформою. Тим, хто не заробить на пенсію, доведеться або продовжити працювати, або задовольнятися соціальною виплатою, розмір якої може бути навіть менше прожиткового мінімуму.

Щоб не залишитися в старості за межею бідності, готуватися до пенсії потрібно як мінімум за 30 років до неї. Причому збирати на заслужений відпочинок варто і тим, хто отримає пенсію від держави, і тим, хто залишиться без неї.

OBOZREVATEL розібрався, як українцям правильно підготуватися до пенсії.

Чому потрібно збирати на старість

Українські пенсії залишаються одними з найнижчих в Європі. На даний момент середня виплата становить близько 2,5 тис. грн, а середня заробітна плата - 8,5 тис. грн. Тобто середня пенсія - близько 30% середньої зарплати. У нормальній ситуації цей показник повинен бути на рівні 40-60%. Для прикладу, з офіційною зарплатою в 10 тис. грн і 35 роками стажу за діючими правилами можна отримати пенсію розміром близько 2,3 тис. грн. Це всього лише 23% останньої зарплати.

Фактичний прожитковий мінімум для пенсіонера - 2772 грн, підрахували в Міністерстві соціальної політики. Всі, хто отримує менше, фактично живуть за межею бідності. А це абсолютна більшість українців старше 60 років.

В Україні, крім приватних фондів, діє солідарний рівень пенсійної системи. Працюючі своїми внесками забезпечують пенсії тим, хто вже вийшов на "заслужений відпочинок". Відповідно до закону, українці можуть отримувати відразу три пенсії: з солідарного, обов'язкового накопичувального (не працює) і добровільного накопичувального (приватні фонди) рівнів. Тільки три ці виплати в сумі можуть забезпечити гідну старість.

Довіра до приватним фондам в Україні невисока. Навіть міністр соцполітики Андрій Рева в ефірі телеканалу ObozTV сказав, що ризик банкрутства виключати не можна . "Подивіться на банківську систему - що у нас сталося з багатьма банками", - навів приклад міністр.

В середньому українці живуть на пенсії близько 17 років. Щоб самостійно забезпечити собі старість, збирати на 17 років пенсії потрібно як мінімум 34 роки. І починати краще в 25-26 років. Інструментів для накопичення в Україні не так багато, як в країнах з розвиненою економікою. Приватні особи не можуть інвестувати в акції компаній, немає великих пенсійних програм, які користуються довірою на ринку. Незважаючи на це, накопичити на старість може практично будь-який українець.

Як відкладати гроші

Опитані OBOZREVATEL аналітики сходяться на думці: збирати готівку "під матрацом" не можна. По-перше, гроші з'їсть інфляція. Навіть якщо щомісяця купувати долари, то через 30 років далеко не факт, що за них вдасться безбідно жити близько 17 років. Будь-яка валюта, навіть американська, має властивість втрачати свою вартість.

Гроші повинні працювати. Найнадійнішою і консервативної інвестицією вважається відкриття банківського вкладу. З його допомогою можна не тільки зберегти гроші, а й накопичити їх. Але і тут є свої "але". При закритті банку вкладник має право тільки на 200 тис. грн, інші заощадження просто згорають. Тобто якщо за 20 років накопичити в банку 2 млн грн, після несподіваного закриття повернуть всього лише 10% - 200 тис. Тому краще відкривати рахунки в різних банках таким чином, щоб максимальна сума вкладу не перевищувала 200 тисяч. Щоб диверсифікувати (розділити) ризики, також можна відкрити і валютний рахунок. В середньому українець може відкладати до 30% свого доходу, пояснив фінансовий консультант Олексій Половинкин.

Якщо заробітна плата стабільно знаходиться на рівні $ 500, то за 20 років можна накопичити $ 36 тисяч. На безбідну старість цієї суми може не вистачити, але і голодувати не доведеться. Якщо ж українцю з середньою зарплатою в Києві почати збирати в 25 років, то до 60 років можна зібрати близько $ 63 тис. Варто враховувати, що розрахунки - орієнтовні і не враховують відсотки за банківськими вкладами.

Як каже експерт в сфері пенсійного забезпечення Лідія Ткаченко, в Україні банківський вклад - скоріше спосіб короткостроковій інвестиції. А ось відкладати гроші на старість треба за допомогою пенсійних фондів - їх діяльність ретельно контролюється законом, і вони не можуть закритися і зникнути разом з накопиченнями.

Експерт у сфері нерухомості Максим Бабуряк впевнений, що найкраща інвестиція - покупка однокімнатної квартири в Києві недалеко від метро. Таку нерухомість завжди можна продати чи здати в оренду. На даний момент "однушку" в столиці можна здати в оренду за 6-7 тис. грн. Якщо у пенсіонера є друга квартира, то така "надбавка" до пенсії може стати навіть більш відчутною, ніж відсоток зак вкладом. І якщо із заощадженнями в фондах або банках є ризики, то квартира нікуди не дінеться, впевнений Бабуряк.

"Насправді накопичити на квартиру легше, ніж на старість. Якщо у вас вже є друга квартира, ви можете за 5 років зібрати стартовий капітал, інвестувати в новобудову, наприклад", - розповідає експерт.

Якщо немає ні заощаджень, ні пенсії

Держава згідно із законом не може залишити українців пенсійного віку без допомоги. Так, якщо є хоча б 15 років стажу, пенсію можна буде отримати в 65 років. Швидше за все, це буде мінімалка - на даний момент 1373 грн. Як відомо, за новими правилами вимоги для того, щоб вийти на пенсію, будуть поступово зростати. В результаті в 2028 році тільки ті 60-річні, які заробили 35 років стажу, зможуть вийти на заслужений відпочинок вчасно.

Якщо немає і 15 років стажу, то пенсія зовсім не призначена. Замість цього держава зобов'язана надати соціальну допомогу в разі, якщо дохід непрацездатного нижче мінімуму. Для прикладу, якщо 60-річний українець має всього 8 років стажу, до кінця життя держава буде виплачувати йому різницю між його доходами і мінімальною пенсією. Якщо доходу немає зовсім, то такий українець скоріше за все буде отримувати незароблену мінімальну пенсію.

До слова, також в Україні можна купити до 5 років стажу. Правда, вартість одного місяця на даний момент - більше 1,5 тис. грн. Якщо пенсія буде нижче, докуповувати стаж варто тільки в тому випадку, якщо не вистачає стажу до 15 років. Таким чином, купивши стаж, можна в 65 років вийти на пенсію і отримувати її до кінця життя. Якщо ж і так є 15 років стажу, до докуповувати "робочі місяці" варто тільки в тому випадку, якщо розмір пенсії буде значно перевищувати 1,5 тисячі.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL докладно писав про те, як в Україні планують запустити накопичувальний фонд пенсійної системи.