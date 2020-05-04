В Україні компанії масово скорочують персонал: які сфери постраждали через карантин

Економіка 15:46, 4.05.2020 Оновлено: 16:25, 4.05.2020

Переважна більшість компаній України запланувала скорочення працівників через карантин, введений внаслідок спалаху коронавірусу.

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Про це йдеться в щомісячному опитуванні підприємств України, організованому Нацбанком.

Згідно з отриманими даними, найбільш песимістичні очікування у представників сфери послуг. Значна кількість компаній планує проводити скорочення працівників, особливо у сфері будівництва, або відправляє у відпустку за свій кошт.

Всі компанії погіршили очікування щодо обсягів виробництва та продажів. Це стосується як тих підприємств, які працюють на внутрішньому ринку, так і експортерів. Водночас знизилися очікування щодо цін на товари власного виробництва та послуги.

"Під час опитування багато підприємців звертало увагу на складність організації віддаленої роботи, а також зауважувало проблеми зі сплатою податків. Також бізнес говорить про необхідність кредитних канікул і підтримки від держави", – розповів директор департаменту статистики та звітності НБУ Юрій Половньов.

Загалом індекс ділової активності українських компаній знизився з 45,8 пунктів у березні до 29,9 у квітні. Будь-яке значення індексу нижче за 50 пунктів сигналізує про переважання песимістичних настроїв бізнесу. Аналогічні індекси в інших країнах демонструють схожу динаміку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні від 20 до 40% салонів краси не зможуть запуститися знову після скасування карантину через відсутність грошей у представників малого та середнього бізнесу.

Кабмін на засіданні 29 квітня дозволив роботу продовольчих і аграрних ринків, які можуть виконати санітарні норми та які були закриті на карантин. Зокрема, діяльність ринків буде регламентуватися чіткими санітарними нормами.

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