Головна Новини
4 травня • оновлено в 22:57
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Новини економіки

В Україні компанії масово скорочують персонал: які сфери постраждали через карантин

3.4т
Читати матеріал російською

Переважна більшість компаній України запланувала скорочення працівників через карантин, введений внаслідок спалаху коронавірусу.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Про це йдеться в щомісячному опитуванні підприємств України, організованому Нацбанком.

Згідно з отриманими даними, найбільш песимістичні очікування у представників сфери послуг. Значна кількість компаній планує проводити скорочення працівників, особливо у сфері будівництва, або відправляє у відпустку за свій кошт.

Всі компанії погіршили очікування щодо обсягів виробництва та продажів. Це стосується як тих підприємств, які працюють на внутрішньому ринку, так і експортерів. Водночас знизилися очікування щодо цін на товари власного виробництва та послуги.

Коронакриза вдарила по українських компаніях: хто постраждав найбільше

"Під час опитування багато підприємців звертало увагу на складність організації віддаленої роботи, а також зауважувало проблеми зі сплатою податків. Також бізнес говорить про необхідність кредитних канікул і підтримки від держави", – розповів директор департаменту статистики та звітності НБУ Юрій Половньов.

Загалом індекс ділової активності українських компаній знизився з 45,8 пунктів у березні до 29,9 у квітні. Будь-яке значення індексу нижче за 50 пунктів сигналізує про переважання песимістичних настроїв бізнесу. Аналогічні індекси в інших країнах демонструють схожу динаміку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні від 20 до 40% салонів краси не зможуть запуститися знову після скасування карантину через відсутність грошей у представників малого та середнього бізнесу.

Кабмін на засіданні 29 квітня дозволив роботу продовольчих і аграрних ринків, які можуть виконати санітарні норми та які були закриті на карантин. Зокрема, діяльність ринків буде регламентуватися чіткими санітарними нормами.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Карантин в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Місце
Україна
Тег
національний банк України
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
2
Смішно
3
Цікаво
3
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Економіка

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 12331.

    Вилікувалися: 1619. Померли: 303.

  • У світі захворіли вже більше 3,6 мільйона осіб, загинули – понад 250 тисяч.

  • В Україні продовжили карантин до 22 травня, однак послаблення почнуться з 11 травня.

  • У США оголосили про початок масового лікування COVID-19 ремдесівіром.

  • Британія звинуватила Росію в спробах вкрасти інформацію про вакцину від COVID-19.

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги