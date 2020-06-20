В Україні колишнього правоохоронця звинуватили у відмиванні 120 млн грн

У Києві прокуратура викрила злочинну групу, яку очолював колишній правоохоронець. Їм інкримінують легалізацію 120 млн грн, отриманих злочинним шляхом.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора. Відзначається, що схему організував колишній співробітник органу.

Вона полягала в створенні фіктивних підприємств для оформлення безтоварних операцій з суб'єктами реального сектора економіки і надання їм послуг з переведення в готівку коштів, отриманих злочинним шляхом.

Зараз організатору злочинного бізнесу вручено клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Також вирішується питання про обрання запобіжного заходу іншим учасникам організованої злочинної групи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні тільки з початку 2020 року Держфінмоніторинг виявив і направив до правоохоронних органів 60 підозр у відмиванні коштів на загальну суму 29,9 млрд грн.