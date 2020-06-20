В Україні колишнього правоохоронця звинуватили у відмиванні 120 млн грн

Валентина Гембарська Економіка 16:09, 20.06.2020

У Києві прокуратура викрила злочинну групу, яку очолював колишній правоохоронець. Їм інкримінують легалізацію 120 млн грн, отриманих злочинним шляхом.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора. Відзначається, що схему організував колишній співробітник органу.

Вона полягала в створенні фіктивних підприємств для оформлення безтоварних операцій з суб'єктами реального сектора економіки і надання їм послуг з переведення в готівку коштів, отриманих злочинним шляхом.

Зараз організатору злочинного бізнесу вручено клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Також вирішується питання про обрання запобіжного заходу іншим учасникам організованої злочинної групи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні тільки з початку 2020 року Держфінмоніторинг виявив і направив до правоохоронних органів 60 підозр у відмиванні коштів на загальну суму 29,9 млрд грн.

Коментувати
Економіка

Дивіться також

Советская история исказила сознание Путина

В Україні різко скоротяться зарплати й зросте кількість бідних: чого чекати від карантину

Колишні в’язні Кремля засудили репресії в Україні і закликали Зеленського зупинити реванш

Вінок на могилу батька Порошенка від Офісу Зеленського привезли через 4 години після похорону. Фото

Скоєно замах на колишню полонянку й важливого свідка злочинів "ДНР" Валентину Бучок