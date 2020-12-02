В Україні кількість рейдерських захоплень зросла у 2,5 рази

Роман Груша Економіка 14:45, 2.12.2020 Оновлено: 14:45, 2.12.2020

В Україні за останні п’ять років кількість кримінальних проваджень за рейдерство зросла у 2,5 рази.

За 2015 рік було відкрито 290 кримінальних проваджень, а у 2019 році – 786. Про це повідомляє Опендатабот.

Тенденція на збільшення зберігається. За 8 місяців 2020 року відкрито кримінальне провадження по 606 випадкам, пов’язаним з рейдерством.

Найчастіше в суді розглядаються справи про рейдерство, що стосуються статті 205 КК, – підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та ФОП. З 451 відкритого провадження до суду дійшло 262 справи або 55%.

Справи, що пов’язані з 206 статтею КК – протидія господарській діяльності та протиправне заволодіння майном – до суду майже не доходять. За 2020 рік у суді були розглянуті лише дві такі справи.

Опендатабот
Опендатабот

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Харківщині рейдери не пустили на роботу близько 100 працівників елеватора. Під час розборок підстрелили блогера та активіста Кирила Яковлєва.

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