В Україні кількість рейдерських захоплень зросла у 2,5 рази

В Україні за останні п’ять років кількість кримінальних проваджень за рейдерство зросла у 2,5 рази.

За 2015 рік було відкрито 290 кримінальних проваджень, а у 2019 році – 786. Про це повідомляє Опендатабот.

Тенденція на збільшення зберігається. За 8 місяців 2020 року відкрито кримінальне провадження по 606 випадкам, пов’язаним з рейдерством.

Найчастіше в суді розглядаються справи про рейдерство, що стосуються статті 205 КК, – підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та ФОП. З 451 відкритого провадження до суду дійшло 262 справи або 55%.

Справи, що пов’язані з 206 статтею КК – протидія господарській діяльності та протиправне заволодіння майном – до суду майже не доходять. За 2020 рік у суді були розглянуті лише дві такі справи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Харківщині рейдери не пустили на роботу близько 100 працівників елеватора. Під час розборок підстрелили блогера та активіста Кирила Яковлєва.