В Україні прогнозують зростання рівня бідності до 45% у 2020 році.

Про це свідчать дані Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи, передає пресслужба Мінсоцполітики.

"За підсумками 2019 рівень бідності (за критерієм витрат нижчий за фактичний прожитковий мінімум) очікується на рівні 38,5%, що на 4,7 відс. пункту нижче від значення 2018 року, а за підсумками 2020 рівень бідності зросте до 45%, що на 6,5 відс. пункту вище від значення 2019 року", – сказано в повідомленні.

Відзначається, що в прогнози соціально-економічного розвитку країни внесли свої корективи події 2020 року, пов'язані з пандемією COVID-19.

У відомстві зазначають, що протягом останніх трьох років Україна демонструвала впевнений вихід із кризи, у країни були шанси досягти значення 2008 року за рівнем бідності (в період до фінансової кризи).

Як повідомляв OBOZREVATEL, за прогнозом ЮНЕСКО, в Україні через кризу за межею бідності можуть опинитися 6 млн осіб. Кожна друга сім'я з дітьми опиниться в скрутному становищі.