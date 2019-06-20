В Україні кардинально посилять ліміти на посилки: як розрахувати суму

В Україні вже з 1 липня посилюються ліміти на посилки з-за кордону.

Зараз без сплати податків можна отримати відправлення, вартість яких не перевищує 100 євро, повідомляє "Сегодня".

Зокрема, за товар, який коштує дорожче зазначеної суми, доведеться заплатити податок на додану вартість у розмірі 20% і 10% мита.

Крім того, для підакцизних товарів потрібно буде оплатити акциз. До таких товарів відносяться: спирт, алкогольні напої, пиво; тютюнові вироби, промислові замінники тютюну; нафтопродукти, скраплений газ; автомобілі й кузови для них та інша продукція.

Водночас податки платяться не з усієї суми, а тільки з різниці, яка вища за встановлені 100 євро.

Наприклад, у випадку замовлення на зарубіжному сайті товару вартістю 160 євро, ПДВ потрібно буде заплатити тільки з цих 60 євро – 12 євро (20% від 60) і ще плюс 10% мита – 6 євро.

Нововведення накладають функції податкового агента на поштових операторів, тому оплатити податки можна буде на пошті, отримуючи посилку.

Під час розрахунку вартості товару застосовуватимуть офіційний курс, встановлений Національним банком України.

В Україні вже з 1 липня посилюються ліміти на посилки з-за кордону

Як повідомляв OBOZREVATEL, посилення лімітів на посилки з-за кордону призведе до подорожчання купленого товару і скорочення середньої суми чека.

Тільки 1,4% посилок – із задекларованою вартістю від 150 євро. Водночас товари зі США, країн ЄС, Китаю можна придбати на українських великих онлайн-майданчиках та в інтернет-магазинах. Фактично продавці заробляють на своїй націнці, але ПДВ державі не платять.

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