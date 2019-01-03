В Україні кардинально перерахують пенсії: кому і як підвищать виплати

В Україні в 2019 році крім січневого підвищення пенсій проведуть, як заявляють у Кабміні, масштабну автоматичну індексацію. Цього року стартує перерахунок виплат із урахуванням оновленого показника зарплати.

І хоча до високих пенсій ще далеко, деякі українці "розбагатіють" одразу на 500 і більше гривень. OBOZREVATEL розібрався, як і кому перерахують виплати в 2019-му.

Як перерахують виплати у 2019-му

В Україні з 1 січня уже підвищили виплати 500 тис. військовим. Крім того, ще 2 млн українців отримали надбавку в зв'язку з підвищенням мінімальної зарплати. Так, жінки, які мають щонайменше 30 років стажу і чоловіки із 35 роками стажу мають право на заслуженому відпочинку отримувати мінімум 40% мінімалки.

У грудні 2018-го їхня пенсія мала бути на рівні не менше 1489 грн, а на нині – 1669 грн (на 180 грн більше). Кардинальне підвищення очікується у березні. З 1 числа всі пенсії перерахують за формулою. До цього моменту Державна служба статистики збере інформацію про інфляцію, а Пенсійний фонд – про середню зарплату.

Відповідно до закону, перерахунок повинен відбуватися із урахуванням середньої зарплати за останні три роки (2016,2017 і 2018 років) й інфляції за минулий рік.

Як відомо, пенсія українців обчислюється за формулою: середня зарплата за три минулих роки помножити на стаж у роках, помножити на співвідношення середньої зарплати по країні та власної зарплати й помножити на 1%.

Перший показник – середню зарплату за три минулі роки – і перераховуватимуть. У березні його, згідно з підрахунками OBOZREVATEL, підвищать приблизно на 16-17%. Для прикладу підрахуємо, як збільшать виплати українців, які до виходу на заслужений відпочинок заробляли середню зарплату і вдвічі вищу за середню

Отже, після перерахунку в 2017-му, українець із середньою заробітною платою і 40 роками стажу отримує приблизно 1505 грн. У березні 2019-го, з урахуванням оновленого показника заробітної плати, цю пенсію можуть збільшити до 1761 грн (на 256 грн).

З такими ж умовами, але із зарплатою удвічі вищою за середню, українець нині отримує пенсію у розмірі 3011 грн. У березні 2019-го таку виплату можуть підвищити до 3523 грн (на 512 грн).

Крім цього, у липні і в грудні пройде планова індексація. У перший раз мінімальну виплату підвищать на 67 і 74 грн відповідно. Але торкнеться це тільки тих, хто отримує мінімальні виплати.

Обіцяли, але не виконали

У минулому році і в Міністетртві соціальної політики, і в Кабінеті міністрів заявляли про те, що проведена пенсійна реформа виявила нову проблему. Нібито 3 млн українців із великим стажем (від 30 років) все одно отримують приблизно мінімальну пенсію через те, що в Радянському Союзі були маленькі пенсії. Рішення проблеми пообіцяли розробити і презентувати. Однак, до цього часу проблема не вирішена.

"Наприклад, селяни у колгоспі – що вони могли на трудодні заробити? Навіть коли їм почали платити після 1965 року народження, це були копійки. А санітарки, молодший медичний персонал – їхні зарплати 60-80 рублів. 40 років людина працювала і має пенсію 1300-1400 гривень", – заявив міністр соцполітики Андрій Рева в минулому році.

Ще одна невиконана обіцянка – запуск накопичувального рівня пенсійного забезпечення. Так, чинний закон передбачає, що українці повинні отримувати щонайменше дві пенсії: із солідарного рівня (діє зараз) і з накопичувального (повинні були запустити). У законі сказано, що в Кабміні повинні були до 1 січня 2019-го розробити модель накопичувальних пенсій. Простіше кажучи, частина виплат із зарплати повинні були акумулювати на персональному рахунку. З цих коштів можна було отримувати другу пенсію під час виходу на заслужений відпочинок.

"Нам дійсно потрібно пройти певний підготовчий етап для повноцінного запуску накопичувального рівня. Але ми повинні дати чіткий сигнал – і економічна ситуація дозволяє говорити про це – що з 1 січня 2019-го вже може повноцінно стартувати накопичувальна система", – заявив ще в 2017 році віце-прем'єр Павло Розенко. Проте 2019 рік настав, а накопичувальна система так і не запрацювала. Крім того, в уряді навіть не презентували остаточний план і модель її роботи.

Фактично, терміни вкотре зірвані. А поки накопичувальні пенсії не впровадили, українці можуть розраховувати тільки на власні заощадження і ту пенсію, яку вони можуть отримати з солідарного рівня. А вона, навіть за високого стажу, в кращому випадку буде на рівні 30% останньої зарплати.