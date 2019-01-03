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Олександр Литвин
Олександр Литвин
Керівник відділу економікиВсі статті автора

В Україні кардинально перерахують пенсії: кому і як підвищать виплати

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В Україні в 2019 році крім січневого підвищення пенсій проведуть, як заявляють у Кабміні, масштабну автоматичну індексацію. Цього року стартує перерахунок виплат із урахуванням оновленого показника зарплати.

І хоча до високих пенсій ще далеко, деякі українці "розбагатіють" одразу на 500 і більше гривень. OBOZREVATEL розібрався, як і кому перерахують виплати в 2019-му.

Як перерахують виплати у 2019-му

В Україні з 1 січня уже підвищили виплати 500 тис. військовим. Крім того, ще 2 млн українців отримали надбавку в зв'язку з підвищенням мінімальної зарплати. Так, жінки, які мають щонайменше 30 років стажу і чоловіки із 35 роками стажу мають право на заслуженому відпочинку отримувати мінімум 40% мінімалки.

У грудні 2018-го їхня пенсія мала бути на рівні не менше 1489 грн, а на нині – 1669 грн (на 180 грн більше). Кардинальне підвищення очікується у березні. З 1 числа всі пенсії перерахують за формулою. До цього моменту Державна служба статистики збере інформацію про інфляцію, а Пенсійний фонд – про середню зарплату.

Відповідно до закону, перерахунок повинен відбуватися із урахуванням середньої зарплати за останні три роки (2016,2017 і 2018 років) й інфляції за минулий рік.

Як відомо, пенсія українців обчислюється за формулою: середня зарплата за три минулих роки помножити на стаж у роках, помножити на співвідношення середньої зарплати по країні та власної зарплати й помножити на 1%.

Перший показник – середню зарплату за три минулі роки – і перераховуватимуть. У березні його, згідно з підрахунками OBOZREVATEL, підвищать приблизно на 16-17%. Для прикладу підрахуємо, як збільшать виплати українців, які до виходу на заслужений відпочинок заробляли середню зарплату і вдвічі вищу за середню

Отже, після перерахунку в 2017-му, українець із середньою заробітною платою і 40 роками стажу отримує приблизно 1505 грн. У березні 2019-го, з урахуванням оновленого показника заробітної плати, цю пенсію можуть збільшити до 1761 грн (на 256 грн).

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З такими ж умовами, але із зарплатою удвічі вищою за середню, українець нині отримує пенсію у розмірі 3011 грн. У березні 2019-го таку виплату можуть підвищити до 3523 грн (на 512 грн).

Крім цього, у липні і в грудні пройде планова індексація. У перший раз мінімальну виплату підвищать на 67 і 74 грн відповідно. Але торкнеться це тільки тих, хто отримує мінімальні виплати.

Обіцяли, але не виконали

У минулому році і в Міністетртві соціальної політики, і в Кабінеті міністрів заявляли про те, що проведена пенсійна реформа виявила нову проблему. Нібито 3 млн українців із великим стажем (від 30 років) все одно отримують приблизно мінімальну пенсію через те, що в Радянському Союзі були маленькі пенсії. Рішення проблеми пообіцяли розробити і презентувати. Однак, до цього часу проблема не вирішена.

"Наприклад, селяни у колгоспі – що вони могли на трудодні заробити? Навіть коли їм почали платити після 1965 року народження, це були копійки. А санітарки, молодший медичний персонал – їхні зарплати 60-80 рублів. 40 років людина працювала і має пенсію 1300-1400 гривень", – заявив міністр соцполітики Андрій Рева в минулому році.

Ще одна невиконана обіцянка – запуск накопичувального рівня пенсійного забезпечення. Так, чинний закон передбачає, що українці повинні отримувати щонайменше дві пенсії: із солідарного рівня (діє зараз) і з накопичувального (повинні були запустити). У законі сказано, що в Кабміні повинні були до 1 січня 2019-го розробити модель накопичувальних пенсій. Простіше кажучи, частина виплат із зарплати повинні були акумулювати на персональному рахунку. З цих коштів можна було отримувати другу пенсію під час виходу на заслужений відпочинок.

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"Нам дійсно потрібно пройти певний підготовчий етап для повноцінного запуску накопичувального рівня. Але ми повинні дати чіткий сигнал – і економічна ситуація дозволяє говорити про це – що з 1 січня 2019-го вже може повноцінно стартувати накопичувальна система", – заявив ще в 2017 році віце-прем'єр Павло Розенко. Проте 2019 рік настав, а накопичувальна система так і не запрацювала. Крім того, в уряді навіть не презентували остаточний план і модель її роботи.

Фактично, терміни вкотре зірвані. А поки накопичувальні пенсії не впровадили, українці можуть розраховувати тільки на власні заощадження і ту пенсію, яку вони можуть отримати з солідарного рівня. А вона, навіть за високого стажу, в кращому випадку буде на рівні 30% останньої зарплати.

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Автор
Олександр ЛитвинОлександр Литвин
Тема
Пенсія в Україні
Місце
Україна
Теги
Пенсійний фондпенсії військовимпенсії
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