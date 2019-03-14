В Україні кардинально перерахують пенсії: кого торкнеться реформа

Українцям, які вийшли на пенсію до 2010 року, перерахують і підвищать пенсії залежно від реального стажу, а не виплат Єдиного соціального внеску до Пенсійного фонду.

Про це заявив віце-прем'єр-міністр Павло Розенко в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Ми розуміємо, що це несправедливо, коли людина "пропахала" все життя й отримує мізерну пенсію. Зараз ми робимо тільки перші кроки. А вже найближчим часом плануємо презентувати нові програми щодо пенсійного забезпечення тих людей, які мають великий стаж роботи", – заявив віце-прем'єр.

Пенсія 5 канал

За його словами, нова формула дозволить вище оцінити стаж, а не розмір зарплати. Розенко зазначив також, що уряд продовжить роботу над удосконаленням пенсійної системи.

Павло Розенко Еспресо.TV

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 1 січня значно підвищили пенсії близько 500 тис. військових пенсіонерів. Крім того, ще приблизно 2 млн українців отримають надбавку у зв'язку зі зростанням мінімалки.

У 2019 виплати підвищать приблизно на 25% від отриманої прибавки. Крім цього, в Україні перерахують пенсії українцям із великим стажем. Вони згідно із законом мають право на виплату в розмірі не менше 40% від мінімальної зарплати. У 2018 році ця сума становить 1489 гривень, а з 1 січня 2019-го – 1669 гривень. Тобто майже на 180 гривень більше.

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