В Україні іноземці протягом одного дня скупили понад мільярд гривень держборгу

Міністерство фінансів за підсумками вівторка, 15 жовтня, залучило 1,15 млрд гривень на аукціонах з продажу облігацій внутрішньої державної позики.

Попит зосередився переважно на коротких облігаціях – тримісячних і 12-місячних, йдеться на сайті відомства.

Зокрема, Мінфін залучив 519,8 млн і 513,3 млн гривень відповідно.

Ставка відсікання щодо тримісячних ОВДП склала 15,35% проти 15,75% двома тижнями раніше, а за 12-місячними – 15% проти 15,09% тижнем раніше.

Попит на дворічні ОВДП становив 114,98 млн грн за пропозиції 2 млрд гривень.

Міністерство фінансів задовольнило всі заявки, подані за єдиною ставкою 15,1% річних – майже на 0,3 п.п. нижче, ніж два тижні тому.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна має виплатити Міжнародному валютному фонду у 2019 році понад 1,8 млрд доларів, або 1,3 млрд СПЗ (спецправа запозичення).

У 2018 році сукупний державний (прямий і гарантований) борг України у доларовому еквіваленті сягнув 78,32 млрд доларів. У такий спосіб за підсумками минулого року цей показник зріс на 2,02 млрд доларів, або на 2,6%.

У гривневому еквіваленті обсяг державного та гарантованого державою боргу становить 2,169 трлн гривень. Це на 26,95 млрд гривень, або на 1,26% більше, ніж торік.

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