В Україні та Європі порівняли вакансії з мінімальною зарплатою

Роман Груша Економіка 11:37, 23.11.2020 Оновлено: 12:34, 23.11.2020

В Україні на мінімальну зарплату, яка встановлена на рівні 5 тисяч гривень (150 євро), шукають вантажників, промоутерів, двірників і підсобників.

До того ж у Європі на мінімалку роботодавці пропонують ширше коло вакансій. Про це свідчить дослідження системи пошуку роботи Jooble.

Зокрема, в Болгарії на мінімальні гроші (312 євро) пропонують роботу домробітницям, помічникам вихователя ясельної групи, охоронцям.

У Латвії мінімалку (430 євро) платять електромонтерові, сантехнікові, працівникові на ферму, бетоняреві, обвальникові м'яса.

В Угорщині на таку зарплату (487 євро) шукають оператора на виробництво, прибиральника, інженера/техніка, верстатника, маляра.

У Чехії мінімалку (575 євро) заплатять прибиральниці, оббивальникові м'яких меблів, різноробочому, збирачеві електричних компонентів на виробництво.

У Литві мінімальні гроші (607 євро) платять столярові, працівникові друкарні, автомеханікові, мебельникові, бетоняреві.

У Польщі (611 євро) – секретареві, працівникові на мийку, комірникові, продавцеві, електрикові.

У Португалії мінімалку (741 євро) пропонують касирові, адміністраторові, розподільникові товару, продавцеві.

У Словенії (941 євро) – будівельнику, вантажнику, оператору на виробництво харчових продуктів, пакувальнику.

В Україні на мінімальну зарплату (150 євро) шукають вантажників, промоутерів, двірників і підсобників
Jooble

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна досягла нового історичного максимуму за розміром середньомісячної доларової заробітної плати 428 доларів.

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