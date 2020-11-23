В Україні та Європі порівняли вакансії з мінімальною зарплатою

В Україні на мінімальну зарплату, яка встановлена на рівні 5 тисяч гривень (150 євро), шукають вантажників, промоутерів, двірників і підсобників.

До того ж у Європі на мінімалку роботодавці пропонують ширше коло вакансій. Про це свідчить дослідження системи пошуку роботи Jooble.

Зокрема, в Болгарії на мінімальні гроші (312 євро) пропонують роботу домробітницям, помічникам вихователя ясельної групи, охоронцям.

У Латвії мінімалку (430 євро) платять електромонтерові, сантехнікові, працівникові на ферму, бетонщику, обвальнику м'яса.

В Угорщині на таку зарплату (487 євро) шукають оператора на виробництво, прибиральника, інженера/техніка, верстатника, маляра.

У Чехії мінімалку (575 євро) заплатять прибиральниці, оббивальнику м'яких меблів, різноробочому, збирачеві електричних компонентів на виробництво.

У Литві мінімальні гроші (607 євро) платять столяру, працівникові друкарні, автомеханікові, мебельникові, бетонщику.

У Польщі (611 євро) – секретарю, працівникові на мийку, комірнику, продавцеві, електрику.

У Португалії мінімалку (741 євро) пропонують касирові, адміністратору, розподільнику товару, продавцю.

У Словенії (941 євро) – будівельнику, вантажникові, оператору на виробництво харчових продуктів, пакувальнику.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна досягла нового історичного максимуму за розміром середньомісячної доларової заробітної плати – 428 доларів.