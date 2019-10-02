В Україні хочуть зробити проїзд по дорогах платним: кого зачепить

В Україні можуть запровадити платний проїзд по дорогах для іноземців.

Про такі плани заявив міністр інфраструктури України Владислав Криклій під час робочої наради в Миколаєві, передає "Укрінформ". За його словами, в уряді зараз шукають необхідний механізм.

"Для іноземців плануємо ввести платний проїзд по дорогах України. Адже вони не завжди купують акцизи, що не зовсім справедливо стосовно наших автомобілістів, які сплачують цей податок. Наприклад, в Україну заїжджає велика фура з повним баком пального на іноземних номерах, проїжджає тисячі кілометрів по наших дорогах, і їй це нічого не коштує. Тому ми будемо розробляти певний механізм і сподіватися, що депутати його підтримають", – сказав Криклій.

Дороги в Україні можуть стати платними для іноземців

Він також додав, що наступного року планується отримати з державного бюджету додаткові кошти на дороги України. "Якщо ми хочемо реалізувати амбітну мету – відремонтувати 24 тис. кілометрів доріг за п'ять років, то, крім дорожнього фонду, нам потрібні ще й гроші із загального фонду. Ресурси для цього є", – підкреслив міністр.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

11 вересня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №1047, який передбачає збільшення штрафів для перевантажених фур.

Законопроєкт про збільшення штрафів набув чинності в середу, 25 вересня.

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