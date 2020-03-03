В Україні запропонували створити для IT-фахівців окрему п'яту групу спрощеного оподаткування, але заборонити їм займатися зовнішньоекономічною діяльністю.

Про це заявив заступник міністра цифрової трансформації Олександр Борняков у ході форуму Level Up Ukraine, передає НВ. Представники влади та IT-індустрії домовилися про прийнятну модель оподаткування галузі. Йдеться про введення п'ятої групи платників єдиного податку з меншою, ніж пропонувалося, ставкою ЄСВ.

"Зараз ми домовилися практично з усією індустрією, комфортний режим, за якого б їм хотілося працювати – п'ята група, запропонована ще влітку (2019 року. – Ред.). Але на відміну від тієї пропозиції, яка включала два ЄСВ (ЄСВ з двох мінімальних зарплат. – Ред.) і військовий збір, і підвищення на 1% у рік (ставка податку на розвиток людського капіталу, яка зростатиме з 1% до 5% протягом п'яти років. – Ред.), ми вирішили, що пропозиція, яка нас влаштує – один ЄСВ, таке саме підвищення, але для цієї групи буде заборонена зовнішньоекономічна діяльність", – сказав Борняков.

Податки для IT-шників хочуть змінити

Він пояснив, що така заборона вводиться для того, щоб IT-компанії не наймали українських програмістів з-за кордону і платили податки там, а щоб створювали компанії всередині України і оформлювали їх на п'ятій групі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Мінцифра разом із парламентським комітетом із цифрової трансформації презентували податкову реформу для IT-компаній 6 січня 2020 року. Фактично для них хочуть ввести п'яту групу єдиного податку.

Ідея Кабміну і депутатів ВР поміняти систему податків для IT-сфери викликала шквал критики від працівників індустрії. Вони побоюються, що новий податок з'їсть левову частку їхнього прибутку.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал