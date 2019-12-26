В Україні хочуть заборонити секонд-хенд: що запропонували в Кабміні

Уряд України планує заборонити імпорт секонд-хенду. Зараз в країну під виглядом гуманітарної допомоги ввозять уцінені речі для продажу без митного оформлення.

Про це заявив заступник міністра соціальної політики Олег Коваль, передає "Укрінформ". За його словами, за тиждень держава у вигляді втрат по несплаті митних платежів втрачає близько $2 млн, що на рік становить близько 3 млрд грн.

"Ми будемо вносити пропозицію заборони ввозити секонд-хенд в Україну. Ми тільки дозволяємо, наприклад, обладнання для водолазів, спеціальну форму високої якості, яка захищає пожежного і т.д.", – заявив чиновник. За його словами, зараз пропозиції готуються разом з Державною митною службою.

При цьому Коваль пообіцяв підключити до справи поліцію. За його словами, він вже підписав кілька заяв.

"Ми вимагаємо від державних установ листи-звернення до Міністерства соціальної політики, що вони чекають гуманітарну допомогу в певній кількості зі встановленням на баланс. Якщо ми потім перевіримо, то відповідні державні службовці понесуть відповідне покарання", – підкреслив заступник міністра.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що в залежності від дня тижня і відділу, націнка для покупця в секонд-хенді може становити до 800%

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