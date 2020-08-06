В Україні хочуть ввести штрафи й новий податок для таксистів: кого зачепить

В Україні таксистів, які не мають патенту на перевезення, хочуть штрафувати на 200 неоподатковуваних мінімумів (3400 грн).

Відповідний проєкт закону України оприлюднено для обговорення на сайті Міністерства інфраструктури. Так, нелегальних перевізників хочуть зобов'язати купувати спеціальний патент на здійснення пасажирських перевезень. Відзначається, що обсяг надходжень від них до бюджету може скласти 800 млн гривень на рік.

За нелегальні перевезення (без патенту) автори законопроєкту пропонують штрафувати на 3400 гривень щоразу під час виявлення порушення.

За оцінками експертів Міністерства інфраструктури, обсяг ринку внутрішніх перевезень таксі оцінюється не менше ніж у 40 млрд гривень на рік. Зокрема ринок інформаційних послуг із організації перевезень – приблизно 4 млрд гривень, а кількість осіб, задіяних у таких перевезеннях, становить близько 220 тис. 98% із них є неофіційно зайняті фізичними особами, які не зареєстровані як суб'єкти підприємницької діяльності.

Отже, документ пропонує карати за:

надання інформаційних послуг нелегальному перевізнику – штраф у розмірі 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3400 грн);

надання нелегальних інформаційних послуг із організації перевезень на таксі або легковими автомобілями на замовлення через вебсайти, номери телефонів, додатки – штраф у розмірі 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3400 грн);

надання інформаційних послуг щодо перевезення або послуг таксі для нелегальних суб'єктів господарювання – штраф у розмірі 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3400 грн).

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні велика частина ринку таксі перебуває в тіні. Таксометри в машинах не встановлюють, тарифи ніхто не обмежує, а в разі ДТП компенсувати збиток пасажиру вкрай складно.