Головна Новини
30 вересня • оновлено в 19:21
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Новини економіки

В Україні хочуть скасувати акциз на імпорт авто: чого чекати

12.2т Читати матеріал російською

В Україні в разі скасування акцизу на імпорт авто, продажі нових автомобілів не виростуть. Водночас вживаних іномарок на дорогах стане значно більше.

Про це в ефірі ObozTV розповів автоюрист Денис Конюшко, коментуючи відповідний законопроєкт №2132, внесений до Верховної Ради.

За його словами, у разі ухвалення законопроєкту автомобілі подешевшають, оскільки саме акциз займає найбільшу частину в митних платежах.

"Можливо, вирішили поліпшити людям життя. Але питання з приводу 15-річних автомобілів і старших, у яких може бути проблема з екологією. У цьому випадку треба було поставити блок відповідно до рівня Євро – не менше Євро-5, наприклад, або Євро-4. Тоді б я логіку в цьому бачив. А так ми знову отримаємо десятки тисяч "Ауді-80" 1990 року", – вважає Конюшко.

Новини
"Два варіанти": у МВС підказали, як уникнути штрафів за "євробляхи"

За словами автоюриста, акциз на нові автомобілі 50-150 євро не так сильно впливатиме на їхню вартість.

"Виникає питання, що ти будеш купувати – вживаний автомобіль з Європи чи Америки, або все-таки новий автомобіль. На мою думку, хто планував купити нове авто, купить його незалежно від того, коштуватиме він більше або менше на 150 євро. На придбання саме нових автомобілів в салоні це не вплине, але точно вплине на кількість імпортних вживаних авто з Америки або Європи", – підсумував він.

В Україні хочуть скасувати акциз на імпорт авто: чого чекати

retailers.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше автоюрист Денис Конюшко дав прогноз щодо пільг для водіїв авто на єврономерах.

Інформаційне шоу "Студія Обозреватель" дивіться щодня по буднях о 10:00 на ObozTV.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Пряма трансляція" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Новини ObozTV Авто на єврономерах ринок автомобілів
Особа
Денис Конюшко
Місце
Україна
Теги
авто б/к автомобіль Імпорт
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
10
4
Смішно
19
Цікаво
7
Сумно
4
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Evlanov Sergey
Evlanov Sergey
Яркий пример - хрущевки. Народу надо было дать пусть плохонькое, но жильё без коммуналок или бараков. Кроме того лучше купить 10-ти летние АУДИ или Мерс, чем новый ТАЗик.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
1

Блоги / думки

ads pixel