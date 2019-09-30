В Україні хочуть скасувати акциз на імпорт авто: чого чекати

В Україні в разі скасування акцизу на імпорт авто, продажі нових автомобілів не виростуть. Водночас вживаних іномарок на дорогах стане значно більше.

Про це в ефірі ObozTV розповів автоюрист Денис Конюшко, коментуючи відповідний законопроєкт №2132, внесений до Верховної Ради.

За його словами, у разі ухвалення законопроєкту автомобілі подешевшають, оскільки саме акциз займає найбільшу частину в митних платежах.

"Можливо, вирішили поліпшити людям життя. Але питання з приводу 15-річних автомобілів і старших, у яких може бути проблема з екологією. У цьому випадку треба було поставити блок відповідно до рівня Євро – не менше Євро-5, наприклад, або Євро-4. Тоді б я логіку в цьому бачив. А так ми знову отримаємо десятки тисяч "Ауді-80" 1990 року", – вважає Конюшко.

За словами автоюриста, акциз на нові автомобілі 50-150 євро не так сильно впливатиме на їхню вартість.

"Виникає питання, що ти будеш купувати – вживаний автомобіль з Європи чи Америки, або все-таки новий автомобіль. На мою думку, хто планував купити нове авто, купить його незалежно від того, коштуватиме він більше або менше на 150 євро. На придбання саме нових автомобілів в салоні це не вплине, але точно вплине на кількість імпортних вживаних авто з Америки або Європи", – підсумував він.

retailers.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше автоюрист Денис Конюшко дав прогноз щодо пільг для водіїв авто на єврономерах.

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