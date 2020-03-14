В Україні розглядають чотири кандидатури на пост нового глави НБУ, який незабаром замінить чинного голову Якова Смолія.

Ними є Володимир Лавренчук, Олена Щербакова, Кирило Шевченко і Богдан Данилишин. OBOZREVATEL зібрав для вас інформацію про головних претендентів на пост.

Володимир Лавренчук – український банкір і економіст, багато років займав посаду голови правління українського "Райффайзен" Банк Аваль.

Сам Лавренчук говорив, що не проти попрацювати в Нацбанку – після відставки Валерія Гонтаревої його називали одним з можливих претендентів на її крісло, але не склалося.

Лавренчук на власні очі спостерігав становлення українського банківського сектора. До приходу в "Райффайзен" він очолював Укрінбанк (зараз – банкрут-зомбі) і працював в Ощадбанку. Відоме хобі банкіра – музика: на його рахунку кілька рок-альбомів.

"Лавренчук – це знакова людина для українського банківського сектора, – говорить виконавчий директор Незалежної асоціації банків України Олена Коробкова. – Партнери та опоненти поважають його за врівноваженість і вміння знаходити збалансовані рішення".

Володимир Лавренчук minfin.com.ua

Олена Щербакова – чинний член Ради НБУ, довгі роки працювала в НБУ, була заступником голови правління банку "Фінанси і кредит".

Працювати в Нацбанку Щербакова початку відразу після закінчення університету. До 2003 року вона пройшла шлях від економіста 2 категорії до заступника директора департаменту валютного контролю та ліцензування.

У 2003 році вона перейшла працювати в банк "Фінанси і Кредит" на посаду заступника голови правління, де трудилася до 2005 року.

Однак у березні 2005 року вона знову повернулася в Нацбанк. Займала посаду заступника директора департаменту валютного контролю та ліцензування, директора департаменту валютного регулювання. Остання її посада - директор генерального департаменту грошово-кредитної політики. З 19 січня 2011 року вона входить до правління НБУ.

2 грудня 2014 року НБУ звільнив Олену Щербакову з займаної посади за власним бажанням. Уже в липні 2016 року вона на 6 років увійшла до Ради НБУ як представник парламенту.

Олена Щербакова оглядач

Кирило Шевченко – банкір з багаторічним досвідом, нинішній глава правління державного Укргазбанку.

До жовтня 2014 року банкір працював радником голови правління ПАТ "Державний Ощадбанк України" - одного з найбільших банків країни.

Вперше в Укргазбанк Шевченко прийшов у 2009 році в якості члена наглядової ради, яким був до 2010 року. Після невеликої перерви, у 2014 році він зайняв посаду першого заступника голови правління Укргазбанку, а вже у 2015 році, на конкурсній основі, став головою правління.

Кирило Шевченко dsnews.ua

Четвертий претендент – Богдан Данилишин, нинішній глава Ради НБУ.

До обрання 18 грудня 2007 року міністр економіки в уряді Юлії Тимошенко обіймав посаду голови ради по вивченню продуктивних сил України Національної академії наук. Член-кореспондент НАН України.

У серпні 2010 року Генпрокуратура України порушила кримінальну справу стосовно Данилишина. Його звинуватили у завданні державі збитків на кілька мільйонів гривень. Зокрема, за версією правоохоронців, збиток в 4,5 млн грн було завдано при узгодженні ДП Міжнародний аеропорт "Бориспіль" застосування процедури закупівлі в одного учасника.

Екс-міністр був оголошений в міжнародний розшук і затриманий в Чехії, де попросив політичного притулку. Міністерство внутрішніх справ Чехії 13 січня 2011 року задовольнило його прохання. 14 січня Богдана Данилишина випустили на свободу за рішенням міського суду Праги.

У 2014 році повернувся в Україну. Професор Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, керівник Інституту регіоналістики КНЕУ.

24 жовтня 2016 указом №470/2016 президент України Петро Порошенко призначив Богдана Данилишина членом Ради Національного банку України.

25 жовтня 2016 року Рада Національного банку України обрала Богдана Данилишина своїм головою.

14 листопада 2019 року Богдана Данилишина переобрали главою ради НБУ.

НВ Богдан Данилишин

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Якова Смолія, який з березня 2018 року очолює НБУ, можуть відправити у відставку.

За даними ЗМІ, замінити керівника регулятора можуть Володимир Лавренчук, Олена Щербакова, Кирило Шевченко і Богдан Данилишин.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся