В Україні готують нововведення для ФОПів: що змінить НБУ

Національний банк України має намір унормувати низку питань, пов’язаних із порядком відкриття та закриття рахунків клієнтів банків.

Зокрема регулятор планує заборонити використовувати поточні рахунки фізичних осіб-підприємців/фізичних осіб для здійснення операцій, пов’язаних із власними потребами, йдеться на сайті НБУ.

Такі зміни Нацбанк має намір ввести відповідно до вимог Кодексу України з процедур банкрутства. Нова норма щодо заборон має доповнити пункт 14 інструкції про порядок відкриття і закриття рахунків.

Зараз в цьому пункті є лише заборона "використовувати поточні рахунки фізосіб, що відкриваються для власних потреб, для проведення операцій, пов’язаних із здійсненням підприємницької та незалежної професійної діяльності".

При цьому на сьогоднішній день в Україні фізична особа-підприємець має право вільно користуватися коштами з розрахункового рахунку, який відкрито для здійснення підприємницької діяльності, за умови сплати всіх податків, зборів та інших платежів.

НБУ має намір унормувати низку питань, пов’язаних із порядком відкриття та закриття рахунків клієнтів банків

Нагадаємо, що:

У Мінсоцполітики розробили законопроект, який пропонує заборонити оформлення співробітників як фізичних осіб-підприємців, що часто використовується багатьма роботодавцями як легальна схеми зниження податкового навантаження.

Пізніше стало відомо, що заборона на працевлаштування співробітників (ФОП) нібито не торкнеться представників IT-галузі та журналістів-фрілансерів.

Згодом у Верховній Раді запропонували альтернативне рішення проблеми навколо ФОП – створення 5-ї групи платників єдиного податку, куди повинні увійти IT-працівники.

Податковий консультант Київського центру підтримки і розвитку бізнесу Олександра Томашевська вважає, що заборона в Україні на оформлення співробітників як фізичних осіб-підприємців загрожує масовим закриттям ФОП і зростанням цін на їхні товари та послуги.

Раніше журналісти видання OBOZREVATEL детально розповіли про те, як роботодавці ухиляються від податків і як це б'є по державному та місцевим бюджетам.

Так, за даними Державної фіскальної служби, сьогодні в Україні на кожному другому підприємстві є співробітники, які отримують зарплати в конвертах.

Водночас, у країні за 2018 рік кількість перевірок бізнесу знизилося майже на 20%, а за останні три роки їх стало менше у 3,5 рази.

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