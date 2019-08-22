В Україні гарантії за депозитами піднімуть до 100 тисяч євро: що відомо

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб розробляє проект закону, який передбачає поетапне збільшення до 2027 року суми гарантованого відшкодування до 100 тисяч євро в гривневому еквіваленті.

Загалом ФГВФО має намір до кінця цього року зробити перше підвищення гарантованого відшкодування, йдеться на сайті відомства.

Однак, за словами директора-розпорядника фонду Світлани Рекрут, для цього потрібно здійснити декілька дій.

"З одного боку, необхідно забезпечити фінансову стабільність самого Фонду шляхом реструктуризації заборгованості перед Мінфіном. Фонд отримав позику на ринкових умовах, тож окрім самого боргу має сплатити 67 млрд гривень нарахованих відсотків", – повідомила Рекрут.

Вона також підкреслила, що реструктуризація є вимогою МВФ – до кінця нинішнього року має бути розроблений план врегулювання цього питання.

"З іншого – необхідно впровадити систему раннього реагування, завдяки якій Національний банк та фонд зможуть на ранніх етапах виявляти проблеми, що здатні призвести до неплатоспроможності банку, і вживати відповідних заходів щодо їхнього усунення", – підсумувала директор-розпорядник відомства.

ФГВФО має намір до кінця цього року зробити перше підвищення гарантованого відшкодування

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні навіть після масштабної "чистки" фінансового сектора ще щонайменше 15 банків працюють за нежиттєздатною моделлю, а проблеми є у 26 фінустанов.

Найбільше проблем – у Вернум Банк, БМ Банк, Місто Банк і ВТБ. Багато із них уже перебувають у процесі ліквідації. Також серед порушників нормативів НБУ відзначився Банк Кредит Дніпро, який не відповідає одразу шести стандартам.

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