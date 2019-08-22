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В Україні гарантії за депозитами піднімуть до 100 тисяч євро: що відомо

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Фонд гарантування вкладів фізичних осіб розробляє проект закону, який передбачає поетапне збільшення до 2027 року суми гарантованого відшкодування до 100 тисяч євро в гривневому еквіваленті.

Загалом ФГВФО має намір до кінця цього року зробити перше підвищення гарантованого відшкодування, йдеться на сайті відомства.

Однак, за словами директора-розпорядника фонду Світлани Рекрут, для цього потрібно здійснити декілька дій.

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"З одного боку, необхідно забезпечити фінансову стабільність самого Фонду шляхом реструктуризації заборгованості перед Мінфіном. Фонд отримав позику на ринкових умовах, тож окрім самого боргу має сплатити 67 млрд гривень нарахованих відсотків", – повідомила Рекрут.

Вона також підкреслила, що реструктуризація є вимогою МВФ – до кінця нинішнього року має бути розроблений план врегулювання цього питання.

"З іншого – необхідно впровадити систему раннього реагування, завдяки якій Національний банк та фонд зможуть на ранніх етапах виявляти проблеми, що здатні призвести до неплатоспроможності банку, і вживати відповідних заходів щодо їхнього усунення", – підсумувала директор-розпорядник відомства.

ФГВФО має намір до кінця цього року зробити перше підвищення гарантованого відшкодування

ФГВФО має намір до кінця цього року зробити перше підвищення гарантованого відшкодування

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні навіть після масштабної "чистки" фінансового сектора ще щонайменше 15 банків працюють за нежиттєздатною моделлю, а проблеми є у 26 фінустанов.

Найбільше проблем – у Вернум Банк, БМ Банк, Місто Банк і ВТБ. Багато із них уже перебувають у процесі ліквідації. Також серед порушників нормативів НБУ відзначився Банк Кредит Дніпро, який не відповідає одразу шести стандартам.

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Теми
Банківська система Банкрутство банків в Україні Дерегуляція банківської сфери
Місце
Україна
Теги
банк банкрутство банківська картка депозит Фонд гарантування вкладів
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